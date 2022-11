L’assemblée générale annuelle virtuelle de l’ACFO Régionale Hamilton s’est déroulée promptement le 2 novembre, une occasion de rencontrer la nouvelle coordonnatrice de l’organisme, Joséphine Adegnon qui présidait la rencontre.

D’entrée de jeu, le président sortant Jérôme Pommier a parlé de fierté. « Nous sommes fiers d’avoir pu continuer à mettre en avant les initiatives francophones de notre région, mais également d’avoir pu nous rassembler et nous rencontrer de nouveau. Se rassembler, c’est l’essence même d’une communauté tissée, serrée et la francophonie à Hamilton en est un beau témoignage », dit-il dans son rapport annuel.

Selon lui, la journée des Franco-Ontariens en est un bel exemple. « Malgré les restrictions sanitaires encore en vigueur à cette période de l’année, la volonté et l’engagement des acteurs francophones de la région de Hamilton ont fait que cet événement a non seulement pu avoir lieu, mais fut également une belle réussite!

« La promesse du maire sortant, faite à cette occasion, de hisser le drapeau de manière permanente sur l’hôtel de ville n’a pas été tenue. Cette situation n’est qu’un rappel de la nécessité de faire valoir notre quotidien en français et de ne pas prendre nos succès comme des acquis.

« Néanmoins, c’est avec espoir et enthousiasme que je vois l’avenir de l’ACFO Régionale Hamilton. L’engagement mis par écrit de notre nouvelle mairesse, Andrea Horwath, me permet de croire que nous ne sommes qu’aux balbutiements de la croissance de notre communauté dans cette ville qui nous est chère, que tout y est possible, et en français de surcroît. »

Plusieurs changements ont eu lieu au cours de la dernière année au sein du conseil d’administration (CA) avec le départ de Sébastien Skrobos, d’Olivier Lechapt et de Naoual Oualieddine.

« Nous les remercions pour leur engagement et leur service au sein du CA, ajoute M. Pommier. Nous sommes également fiers de pouvoir annoncer l’entrée en fonction de nouveaux administrateurs : Marie-Claire Laflamme, Fabrice Kapako Marzetti et Seifollah Ramezani.

« Ils se sont ainsi déclarés prêts à porter la mission de l’ACFO Régionale Hamilton sur tout le territoire et à représenter notre organisme auprès de notre communauté francophone, auprès de nos partenaires au sein des tables de concertation, ainsi qu’auprès de nos représentants politiques. »

Priorités

Les priorités de l’ACFO Régionale Hamilton demeurent l’octroi d’une voix pour les nouveaux arrivants francophones dans la région de Hamilton, la concertation avec les représentants politiques, au niveau provincial et municipal, le maintien de services en français adéquats pour les aînés francophones du territoire et la construction de nouveaux locaux pour deux écoles secondaires francophones.

« Nous avons rencontré le maire de Hamilton, Fred Eisenberger, à plusieurs reprises cette année. Il s’est notamment engagé à faire flotter le drapeau franco-ontarien à l’Hôtel de Ville de manière permanente en gage de soutien et de reconnaissance de l’importance et de la vitalité de la communauté francophone à Hamilton.

« La cérémonie de lever du drapeau le vendredi 24 septembre a été l’occasion de lui remettre le drapeau franco-ontarien à cet effet. L’ACFO a également pu revenir avec la mairie de Hamilton, sur la demande d’appui faite en concertation avec le Conseil scolaire catholique MonAvenir et le Conseil scolaire Viamonde pour la construction de nouveaux locaux pour deux écoles secondaires de langue française, projet annoncé en 2016 et dont l’inauguration était prévue en 2018.

« Or, ce projet prend malheureusement plus de temps que prévu. Des délais dans l’approbation des permis de construire ont causé plusieurs retards. Ceux-ci causent un préjudice important à la communauté francophone et aux nouveaux arrivants qui rencontreront des difficultés à inscrire leurs enfants dans une école française par manque de places disponibles. Nous avons donc demandé que ce projet devienne prioritaire.

« Nous avons mené le projet ConnexionG en collaboration avec nos partenaires francophones de la région incluant la Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario (FARFO), le Cercle d’âge d’or et le Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara pour combattre l’isolement des aînés francophones de la région. Ce projet a été soutenu par le ministère des Services aux aînés et de l’Accessibilité de l’Ontario, et a été livré en format virtuel. Les aînés ont ainsi pu bénéficier de plusieurs ateliers de fitness afin de conserver une certaine mobilité, même confinés, et de rencontres régulières pour maintenir le lien social, même à distance.

Finances

« Cette année, l’ACFO régionale Hamilton a connu une augmentation de ses revenus grâce à l’obtention de deux subventions, celle de Patrimoine canadien pour sa programmation et celle du ministère des Services aux aînés et de l’Accessibilité de l’Ontario pour le projet ConnexionG. Nous avons ainsi pu réduire l’apport de fonds de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario qui avait contribué à notre équilibre financier l’année précédente.

Le bilan de l’ACFO Hamilton démontre une stabilité financière de l’organisation dans un contexte général incertain. Grâce à une saine gestion des administrateurs ainsi que la bonne gouvernance exercée par son conseil d’administration, l’ACFO Hamilton a pu relancer une partie de ses activités durant une année encore impactée par la pandémie.

« Nous croyons fortement que le développement communautaire ne peut avoir lieu qu’en alliant nos forces avec les partenaires et en étant disponible et présent pour la communauté. C’est pour cela qu’une de nos priorités est de réunir à la même table les organismes francophones et bilingues qui oeuvrent pour notre communauté francophone, et au travers des tables de concertation et de la Table Interagence, discuter les sujets d’actualités et nous aligner sur les grandes priorités. Pour être plus proches de notre communauté, nous avons désormais nos bureaux au CoMotion sur King, un espace de travail communautaire en plein centre-ville de Hamilton », conclut le président.

Finalement, la nouvelle coordonnatrice a confirmé que l’ACFO veut relancer les dîners mensuels du REDIF dont le premier aurait lieu au premier trimestre de 2023. Suite à cette rencontre, les administrateurs ont tenu une rencontre et ont élu Arwinder Kaur à la présidence de l’organisme. Mme Kaur occupe les fonctions d’agente de liaison communautaire au Conseil scolaire Viamonde.

Photos : capture d’écran