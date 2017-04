C’est le fruit d’un an de travail que l’Ontario Council of Agencies Serving Immigrants (OCASI) a présenté le 29 mars à l’hôtel de ville de Welland. Quatre groupes de dix femmes, dont un francophone, ont planché durant plusieurs mois sur la création d’un ouvrage singulier, au graphisme épuré, parsemé de répliques à la fois simples et percutantes, pour aborder un sujet délicat : la violence sexuelle chez les femmes immigrantes.

Traduite en dix langues, cette bande dessinée intitulée Récits d’immigrantes résilientes se veut un outil innovant de prévention et de sensibilisation au harcèlement dans le couple, au travail ou encore dans les lieux publics. « A travers quatre histoires illustrées par des dessins naïfs et rassembleurs, nous avons cherché à interpeller et vulgariser un tabou qui frappe les femmes aussi bien au Canada que dans leur pays d’origine », explique Fayza Abdallaoui, présidente du Mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones (MOFIF), partenaire du programme sur le volet francophone.

« Le but est de toucher le plus grand nombre de femmes et aider les victimes à exorciser leur peur, leur honte, aller de l’avant, oser franchir le pas, accepter l’aide qui va leur permettre de se libérer et recommencer une vie normale », insiste Fété Kimpiobi. La directrice générale de Solidarité des femmes et familles immigrantes francophones du Niagara (SOFIFRAN) apporte son soutien à l’initiative, la jugeant salutaire pour briser le mur du silence et triompher de l’adversité. « Ce roman est un modèle qui, j’ose l’espérer, fera date chez d’autres femmes, particulièrement chez celles qui sont encore à la recherche de leur propre voie d’expression. »

Parmi les structures adaptées pour aider les femmes, figure le Centre de santé communautaire Niagara/Hamilton. Ouvert depuis 1992, il offre de nombreux services de santé, sociaux et communautaires en français. « Nous apportons des solutions personnalisées et confidentielles aux femmes en matière d’information, de transport ou encore de logement », indique Germaine Uwamahoro, représentant le service dédié aux violences et abus sexuels.

La présentation de l’ouvrage en présence du maire de Welland Frank Campion et du député fédéral Vance Badawey a également été l’occasion de réunir la dynamique communauté francophone de Niagara autour d’un repas, de découvrir le making-of de l’opération, depuis la création des histoires jusqu’à leur traduction, et d’assister à la pièce caustique de Scuderia Productions abordant le harcèlement sexuel sous un ton humoristique, avec un message clair : quand c’est non, c’est non ! »

Photo : Fété Kimpiobi, directrice générale de Sofifran.