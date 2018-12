Question de satisfaire aux goûts de l’ensemble de sa clientèle, le Centre communautaire francophone de Cambridge (CCFC) a tenu deux activités de Noël au cours des dernières semaines. Le traditionnel souper des Fêtes a d’abord réuni les adultes puis, une semaine plus tard, c’était au tour des enfants de célébrer l’arrivée prochaine du père Noël.

Au souper du 2 décembre, environ 190 convives avaient pris place dans la salle de l’organisme pour une soirée que plusieurs n’auraient pas raté pour tout l’or du monde. Il faut dire que l’événement est un classique des activités du CCFC et, pour plusieurs, il s’agit du seul rassemblement de langue française auquel ils participent au cours de l’année. C’est surtout en famille que les gens viennent et les groupes comptent parfois jusqu’à 20 personnes. Le souper s’est acquis une réputation enviable jusqu’à Hamilton d’où étaient d’ailleurs partis de nombreux convives qui souhaitaient se joindre à leurs amis de Cambridge en cette occasion spéciale.

Pareille activité d’envergure ne pourrait avoir lieu sans une équipe de bénévoles. Ils étaient une vingtaine à s’affairer dans la salle ce soir-là ou à avoir contribué plus tôt de diverses façons. Pensons notamment au repas : les 41 tourtières, les 5 dindes et les 25 tartes au sucre ne se sont pas préparées toute seule, sans compter le ragoût de boulettes, le jambon, les légumes, etc. C’est Louise Bell, responsable des activités sociales au conseil d’administration du CCFC, et Estelle Mercier, qui met souvent ses talents de cuisinière au service de l’organisme, qui ont été les principaux maîtres d’oeuvre du repas. Plusieurs autres bénévoles ont également contribué à la préparation du souper et Mme Bell leur en est gré : « Sans eux, ce ne serait pas possible. On espère que ça va continuer pendant plusieurs années ».

Les convives ont également reçu la visite du père Noël qui, se promenant de table en table, a procédé à une distribution de cannes de bonbon.

Le célèbre vieillard au manteau rouge était de retour le 8 décembre pour le Noël des enfants où il a offert des cadeaux aux jeunes participants. Ceux-ci s’étaient amusés à divers jeux plus tôt au cours de l’activité. L’un s’apparentait à celui consistant à coller, les yeux bandés, une queue d’âne sur un dessin de l’animal, sauf que dans ce cas-çi il s’agissait d’une carotte de papier devant être placée sur un dessin de bonhomme de neige. Pour le second jeu, de fausses boules de neiges ont servies dans le cadre d’un défi où, deux par deux, les enfants devaient se lancer la boule comme ils le feraient d’un ballon sans l’échapper. Pour conclure, ils se sont aussi livrés à une compétition d’emballage de cadeaux.

Le bricolage et un dîner figuraient également au programme de la journée.

C’est donc avec ces belles célébrations que les francophones de Cambridge ont conclu l’année. Ce n’était cependant qu’un « au revoir » et le CCFC réservera encore de beaux moments à la communauté tout au long de 2019.

PHOTO : La salle du CCFC est toujours pleine à craquer pour le souper de Noël.