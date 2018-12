Le samedi 8 décembre, l’Association des francophones de Kitchener-Waterloo (AFKW) tenait sa fête familiale de Noël. C’est au Waterloo Recreation Complex que les participants étaient conviés pour une programmation axée sur les tout-petits. Cela fait plusieurs années que l’organisme tient ce type de rassemblement à l’approche des fêtes : la formule varie peu mais constitue toujours une découverte pour les principaux intéressés qui ont moins de 10 Noëls au compteur.

Un spectacle est venu agrémenter la journée alors qu’un magicien a tiré de son sac autant de blagues que de mystérieux accessoires. Les classiques étaient bien entendus de retour avec une table consacrée au bricolage de même que la visite du père Noël qui s’est entretenu avec les enfants en plus de leur remettre des cannes en bonbon et des clémentines.

Une autre activité que l’AFKW aime bien offrir en pareille occasion est la lecture de contes, alors que les petits sont invités à se rassembler autour d’une lectrice qui les initie alors à un univers fantaisiste et amusant. Toujours en ce qui touche les livres, l’organisme donnait aussi la chance de remporter, par le biais d’un tirage, des exemplaires du récit jeunesse « Les arbres de Harry », une oeuvre de Carolyn R. Wilker, une auteure locale.

Noël, comme toutes les grandes fêtes de l’année, vient avec un menu qui lui est propre et l’AFKW en a profité pour rééditer une activité qui attire toujours son lot de jeunes gourmands : l’atelier de décoration de biscuits. Qui plus est, il allait de soi que quelques gâteries soient offertes : grignotines, petits gâteaux, chocolat chaud, etc.

Cet après-midi en famille a sans conteste donné l’occasion aux plus jeunes de se divertir et aura ainsi constitué l’une des multiples fêtes et divertissements qui marquent pour eux cette longue attente de la célébration de Noël. Pour plusieurs d’entre eux, cela aura aussi été leur premier contact avec l’AFKW, un organisme qui, de par sa riche programmation, continuera à les interpeller pour des années à venir.

PHOTO: Le magicien a amusé la galerie avec ses tours de passe-passe.