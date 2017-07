Tout ce qui roule, flotte et vole suscite des passions et des passe-temps. Des trains miniatures aux voitures de collection, ils sont des milliers de par le monde à se plonger dans un univers où l’histoire se conjugue avec les sciences de la mécanique et du design. Pour ceux attirés par l’aviation, le Canadian Warplane Heritage Museum de Hamilton constitue un arrêt incontournable.

Situé sur le site de l’Aéroport international John C. Munro, ce musée focalise sa collection sur les avions militaires. En y entrant, le visiteur découvre d’abord un résumé de l’histoire canadienne en ce domaine. En 1920, après que plus de 20 000 Canadiens eurent servi dans les diverses branches de l’aviation alliée au cours de la Première Guerre mondiale, le gouvernement fédéral créa la Force de l’air qui, en 1938, devint un service indépendant au même titre que la marine et l’armée de terre. Depuis, les aviateurs canadiens se sont distingués à l’occasion des multiples conflits armés qui ont, hélas, embrasé plusieurs régions du monde au cours des 80 dernières années.

L’exposition met également en exergue les développements technologiques dans le domaine de l’aéronautique, en particulier ceux qui sont attribuables à des Canadiens dont notamment le vêtement de vol antigravité. En effet, les performances accrues des avions de chasse en termes de vitesse entraînaient parfois, chez les pilotes, de soudaines éclipses visuelles, voire une perte de connaissance. Une combinaison spéciale, conçu par le docteur Wilbur Franks, vint solutionner ce problème en améliorant la circulation sanguine afin de prévenir ce genre d’incident.

D’autres thèmes sont abordés dans l’exposition, tel que l’effort de guerre chez les civils. On trouve aussi plusieurs renseignements sur les secours apportés par la résistance française aux pilotes dont l’avion avait été abattu. Une salle est également consacrée à rendre hommage aux femmes qui ont, au cours des deux Guerres mondiales, travaillé dans l’industrie lourde, fait du bénévolat pour amasser des fonds ou envoyer des cadeaux aux soldats, servi dans les Forces armées, etc.

Le clou de l’exposition est, bien entendu, le hangar où se trouvent une cinquantaine d’avions. C’est là où le visiteur passera le plus de temps pour contempler ces appareils de tous âges, des plus petits aux plus imposants. Il est possible de monter à bord de certains sous la supervision des guides. Chaque avion est accompagné d’une plaque qui en explique l’histoire et les caractéristiques techniques. Chose intéressante, plusieurs pays sont représentés parmi ces appareils, que ce soit par leur lieu de construction ou par ceux qui s’en sont servis dans le feu de l’action.

Certaines sections de l’exposition sont bilingues. Le Canadian Warplane Heritage Museum est ouvert toute l’année de 9 h à 17 h et n’est fermé que les 25 et 26 décembre et le 1er janvier. Le prix d’entrée est de 13 $ pour les visiteurs âgés de 18 à 64 ans et un peu moins pour les autres groupes d’âge. Et pour ceux qui auraient envi de combiner deux passions, des voitures anciennes seront de passage au musée le 30 juillet prochain.

Photos : les visiteurs prennent plaisir à regarder de près les avions.