En plein carême, la trêve dominicale des athlètes du jeûne s’est faite sous le signe des produits de l’érable. Comme l’année dernière, au mois de mars, les paroissiennes et paroissiens de Saint-Philippe de Burlington ont été conviés à un repas typique de « cabane à sucre » (incluant des oeufs brouillés, des crêpes de style pancake, des saucisses, des fèves au lard, des salades et des fruits) organisé par Mme Chantal Larochelle et son équipe de bénévoles.

Cette belle initiative locale a permis aux gens, pour la modique somme de 3 $, de bien manger à leur faim dans la Salle de l’Amitié et de pouvoir savourer de la tire d’érable sur la neige et des crêpes françaises à l’extérieur. L’activité intergénérationnelle permettait d’observer jeunes et moins jeunes en train de découvrir ou de redécouvrir les plaisirs de savourer la tire d’érable fraîchement bouillie et versée sur cette neige magnifique qui n’avait cessé de tomber pendant le dur hiver que nous venons de passer.

Bien sûr, une telle activité a attiré une foule de plus de 140 personnes qui s’était prévalue de se laisser nourrir par la parole de Dieu et l’eucharistie le temps d’une messe présidée par le père Joseph Grégory Michel. Ces événements de rassemblement de la communauté francophone catholique locale sont l’occasion, il va sans dire, de créer des liens et de vivre l’esprit fraternel et convivial qui caractérise les communautés chrétiennes de tous les temps. Que Dieu en soit béni!

TEXTE: Michel Labonté

PHOTO (crédit photo : Madeleine Dunfield) : L’activité s’est tenue le 24 mars dernier et a rassemblé une foule impressionnante.

Les produits de l’érable offerts lors de cette journée provenaient de M. Paul Lemay (à droite sur la photo) et de sa famille. Leur cabane à sucre est située à Cambridge.