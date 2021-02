Le personnel agricole joue un rôle essentiel pour obtenir à longueur d’année des fruits et légumes frais et d’autres produits alimentaires de l’Ontario. La COVID-19 fait qu’il est plus important que jamais de protéger tout le personnel agricole contre cette maladie.

S’appuyant sur les connaissances et l’expérience acquises en 2020, la Stratégie de prévention, de contrôle et de soutien en cas d’éclosion de la COVID-19 dans les fermes de l’Ontario que le gouvernement ontarien a créée et met en œuvre comprend 35 priorités articulées autour de trois objectifs : prévenir les éclosions dans les lieux de travail agroalimentaires, protéger la santé et le bien-être du personnel agroalimentaire, et maintenir la durabilité et la viabilité du secteur agroalimentaire.

Depuis le lancement de la Stratégie, en novembre 2020, l’Ontario a fait des progrès constants sur ces points d’action. Alors que le gouvernement fédéral examine la question des logements fournis par les employeurs dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers temporaires, le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario a créé le Groupe de travail sur le logement pour examiner les besoins immédiats pour le logement de la main-d’œuvre agricole.

Composé de partenaires du secteur agroalimentaire et du gouvernement, le Groupe de travail a créé une ressource à l’intention des employeurs, des services de santé publique locaux et d’autres organismes.

Cette ressource comprend des conseils sur les façons de freiner la propagation de la COVID-19 dans les logements que fournissent les employeurs. Elle comprend aussi un répertoire des entreprises qui peuvent aider à trouver des logements temporaires tels que des remorques et des logements modulaires.

Les gouvernements provincial et fédéral ont fourni une aide financière à frais partagés pour ces modifications apportées aux logements et dans les lieux de travail. Cela a été fait dans le cadre du Programme élargi de protection au travail pour le secteur agroalimentaire, un programme doté d’un budget de 26,6 millions $.

« Lorsque des travailleurs d’ici et de l’étranger arrivent à une exploitation agricole ou agroalimentaire, nous voulons qu’ils sachent ce qu’ils doivent faire pour se protéger contre la COVID-19, explique Ernie Hardeman, ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales.

« C’est pourquoi nous remettrons jusqu’à 118 500 $ à l’Association des fruiticulteurs et des maraîchers de l’Ontario pour qu’elle mette au point des ressources spécialisées sur la COVID-19 à l’intention du personnel étranger temporaire. Dans le cadre de cet accord, cet organisme a créé des ressources dans plusieurs langues et supports, en coopération avec des organismes de la santé et des organismes culturels et de soutien, pour que le personnel agroalimentaire ait accès aux renseignements dont il a besoin. »

Dans le cadre de ces efforts de sensibilisation étendus et continus, le ministère a mis à jour la boîte à outils en ligne www.ontario.ca/troussecovidagriculteur, pour que les agriculteurs puissent trouver, à un seul et même endroit, des aides et des ressources.

La boîte à outils renferme des renseignements sur la prévention, le dépistage, les tests, la formation de cohortes, le logement, les aides pour l’isolement à la suite d’une éclosion, les évaluations de la santé et du bien-être, et les aides financières et sociales.

Le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences a récemment lancé une autre campagne d’inspections pour que les exploitations agricoles soient prêtes à accueillir du personnel étranger.

Il a en outre fourni des orientations et des conseils pour aider les agriculteurs à reconnaître les organismes de personnel contractuel qui ne respectent pas les normes de sécurité et d’emploi qu’elles sont tenues d’observer pour protéger leur personnel. Il prend des mesures coercitives lorsque ces organismes ne respectent pas leurs obligations.

Ce ne sont là que quelques exemples des progrès réalisés pour concrétiser les 35 priorités de la Stratégie de prévention, de contrôle et de soutien en cas d’éclosion de la COVID-19 dans les fermes de l’Ontario.

La protection du secteur agroalimentaire est une responsabilité collective, et l’Ontario s’est engagé à travailler en collaboration avec les agriculteurs pour qu’ils se protègent et protègent leur personnel, leur famille, leur collectivité et leur entreprise contre les effets de la COVID-19.

SOURCE – Gouvernement de l’Ontario

PHOTO – Ernie Hardeman, ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales