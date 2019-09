Situé au 5810, rue Ferry, le Musée d’histoire de Niagara Falls se consacre principalement, comme son nom l’indique, à faire connaître le passé de la région. Or, cette institution muséale n’hésite pas, de temps à autre, à offrir à ses visiteurs une expérience différente et c’était le cas le jeudi 19 septembre alors que se tenait une soirée interactive consacrée aux arts.

Les cinq sens étaient sollicités entre les quatre murs du musée de même qu’au marché des fermiers, juste à côté, où les produits agricoles avaient fait place aux peintures, dessins, artisanat, etc. Le portrait était le même à l’intérieur du musée : plusieurs artistes de la région avait été invités à saisir cette occasion de se faire connaître et vendre leurs oeuvres.

L’événement, à la fois exposition et foire, se doublait d’un volet musical puisque plusieurs formations aux styles divers se trouvaient sur place pour mettre de l’ambiance. L’art pictural n’était donc pas le seul à l’honneur, d’autant plus que les visiteurs ont pu rencontrer des auteurs, assister à des acrobaties, manger une bouchée auprès des restaurateurs présents, etc.

Différentes approches artistiques étaient représentées, certaines plus conceptuelles, d’autres plus populaires, de sorte que des gens de tous âges et de tous les goûts ont pu y trouver leur compte. L’activité se caractérisait aussi, plus simplement, par le fait qu’elle se déroulait de 18 h à 22 h et en bonne partie à l’extérieur, ce qui constitue toujours un risque en ce qui touche à la météo. Heureusement, comme chacun sait, les derniers jours de l’été furent chauds et ensoleillés.

Cela fait près de 10 ans que le Musée d’histoire de Niagara Falls organise cet événement communautaire. Celui-çi permet non seulement aux artistes locaux de se faire découvrir mais aussi aux visiteurs de mieux connaître ce musée qui, comme bon nombre d’institutions du même genre, demeurent souvent méconnus du plus grand nombre en dépit de leur proximité. Pour plus d’informations sur les musées de Niagara Falls et leur programmation, il suffit de visiter le site niagarafallsmuseums.ca.

PHOTO : Deux visiteuses examinent quelques toiles.