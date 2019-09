Bon nombre d’organismes soutiennent les nouveaux arrivants de diverses façons en fonction de leurs besoins économiques, leurs origines, leur situation familiale, etc. Dans plusieurs communautés, il existe des événements annuels ayant pour objectif de réunir tous ces intervenants le temps d’une foire afin de faire connaître aux immigrants les services mis à leur disposition. À Cambridge, pareil rassemblement s’est tenu pour la première fois le 17 septembre dernier dans la foulée de l’adoption par le conseil municipal du « Plan d’action pour la diversité, l’accessibilité et l’inclusion ».

C’est à l’hôtel de ville que l’activité s’est tenue. Une soixantaine d’organismes ont mis leurs ressources en commun à l’occasion de cette foire qui débutait en milieu d’après-midi pour se poursuivre jusqu’en début de soirée. Certains de ces organismes et associations œuvrent dans le domaine récréatif et culturel et étaient responsables des divertissements à l’extérieur, sur l’esplanade face à l’hôtel de ville. Les autres étaient à l’intérieur afin de présenter leurs services liés à l’éducation, à l’employabilité, à la santé, aux aînés, etc.

Des francophones étaient de la partie. Il va sans dire que les écoles de langue française étaient représentées avec Gabrielle Laurin, agente de liaison communautaire pour le Conseil scolaire Viamonde, et Marie-Pierre Daoust qui occupe les mêmes fonctions au Conseil scolaire catholique MonAvenir. De leur côté, Suzette Hafner représentait l’Association des francophones de Kitchener-Waterloo et la Table de concertation Waterloo-Wellington-Guelph tandis que Jessica Savoie-Hvorup, à titre de travailleuse de soutien à la Ville de Cambridge, a présenté le programme de jour pour adultes offert par la municipalité qui comporte un volet en français. Le journal Le Régional était aussi sur place…

La foire débutait après la tenue d’une cérémonie de citoyenneté ayant permis à 31 personnes de prêter serment avec le décorum qui s’impose en pareilles circonstances. De manière générale, toute personne intéressée à mieux connaître Cambridge, ses services et programmes municipaux et communautaires, pouvait simplement prendre l’initiative de se rendre sur place et déambuler de kiosque en kiosque. C’est d’ailleurs ce qu’ont fait certains, attirés par la musique qui jouait à l’extérieur.

Il n’y a malheureusement pas eu beaucoup de nouveaux arrivants à être venus faire un tour, ce qui était manifestement un peu décevant pour les organismes et associations qui s’étaient préparés à les recevoir en grand nombre. Puisqu’il s’agissait d’une première expérience de ce genre à Cambridge, les organisateurs tâcheront donc de déterminer ce qui doit être amélioré à ce chapitre afin que cette foire atteigne son plein potentiel.

PHOTO : La foire s’est tenue à l’hôtel de ville.