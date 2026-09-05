Une fête champêtre redonne vie au Club LaSalle

Le samedi 15 août, le Club LaSalle a vibré au rythme du pique-nique communautaire organisé par l’Association des gens d’affaires de Port Weller. Sous un soleil généreux, plus de 1000 personnes, des enfants aux grands-parents, se sont réunies au domaine des francophones pour profiter d’une journée placée sous le signe de la famille, de la musique et de la convivialité.

L’activité gratuite proposait une programmation variée qui a plu aux visiteurs. Les enfants ont profité de promenades à poney et de jeux gonflables tandis que les kiosques permettaient de découvrir différentes entreprises et initiatives de la région. Les promenades en catamaran ont également été très populaires, tout comme la crème glacée, très appréciée en cette journée estivale.

La musique occupait aussi une place importante dans les festivités. Un concert en plein air avec des orchestres du Niagara a contribué à créer une ambiance festive tout au long de l’après-midi.

Comme dans tout bon rassemblement communautaire, le barbecue a rapidement attiré la foule. Le succès a même dépassé les attentes : vers 16 h, les organisateurs avaient déjà épuisé leurs réserves de hot dogs et de hamburgers. Les participants ont également profité de la plage et des différents espaces extérieurs du Club LaSalle.

La célébration a aussi été marquée par la présence de plusieurs dignitaires. Le maire de St. Catharines, Mat Siscoe, est venu rencontrer les participants et visiter les installations du Club, notamment les secteurs touchés par les pluies torrentielles des dernières semaines. La conseillère municipale Dawn Dodge et la députée provinciale Jenny Stevens figuraient également parmi les invités d’honneur.

Cette journée revêtait une signification particulière pour le Club LaSalle. Après avoir subi deux importantes inondations ayant causé des dommages considérables à sa salle principale, l’organisme, avec l’appui de ses bénévoles, s’est mobilisé pour préparer les lieux et accueillir les visiteurs.

« Cette mobilisation illustre la détermination et la résilience des bénévoles et des directeurs du Club qui ont démontré une fois de plus leur attachement au site et à la communauté francophone. Les organisateurs n’ont pas hésité à qualifier l’édition 2026 comme l’un des plus grands succès du pique-nique », relate un des membres, Jean Chartrand.

Partenaire principal de la fête champêtre de Port Weller, le Club LaSalle se dit fier d’avoir contribué à la réussite de cette grande célébration régionale. Pour les bénévoles, ces rassemblements jouent un rôle essentiel dans la vitalité de la communauté et permettent de créer des liens qui se poursuivent bien au-delà de la journée.

Photo : Les familles étaient en grand nombre. (Crédit : Club LaSalle)