Au carrefour d’une nouvelle histoire

À 7 ans, Ismaëlla Seymour publie un livre jeunesse intitulé Le carnet d’Ismaëla inspiré de son arrivée à Welland, dans lequel elle raconte les défis, les découvertes et les espoirs liés à un grand changement de vie.

Christiane Beaupré

Née à Québec, la jeune Ismaëlla Seymour s’apprête à présenter son tout premier livre jeunesse, un ouvrage interactif né de son propre parcours de vie et publié aux Éditions LARGENT.

Son histoire prend racine dans une période de grands changements. Après le décès du père d’Ismaëlla, en mars 2024, sa mère, Mélina Seymour, traverse une période de questionnement sur le vivre-ensemble au Québec. Un climat dans lequel elle ne s’épanouissait plus et qui l’amène à réfléchir à un nouvel horizon pour elle et sa fille.

C’est lors d’un séjour en Guadeloupe, chez la grand-mère maternelle d’Ismaëlla, que la décision se concrétise : une maison les attend à Welland, en Ontario, à compter du 1er septembre 2025. Pour la mère, autrice et commissaire de l’exposition Afrique Éternelle présentée dans le cadre de Festiv’Ébène, Welland représentait déjà un point d’ancrage grâce à ses collaborations avec Sofifran. Pour rendre hommage à la grand-mère maternelle d’Ismaëlla, la maison d’édition porte son nom : Éditions LARGENT.

Pour Ismaëlla, âgée de 5 ans au moment du décès de son père, ce déménagement de 650 kilomètres représente toutefois un important changement. À l’extrémité sud de l’autoroute 406, la voie rapide s’arrête net pour déboucher sur le carrefour giratoire de la rue East Main qui marque l’entrée de Welland. C’est le symbole de la réalité vécue par la fillette : une route qui se termine et un nouveau chemin à construire.

Pourtant, lorsqu’elle repense à son arrivée en Ontario, Ismaëlla garde un souvenir étonnamment simple de cette première journée : « Mes premières impressions étaient plutôt normales, dit-elle. J’étais en train de m’endormir. » Une année plus tard, elle affirme s’être bien adaptée à son nouvel environnement, notamment grâce à son école, ses amis et les petits rituels du quotidien. « À l’école, tout s’est bien passé : les pizzas le mercredi et les déjeuners le matin », raconte-t-elle.

C’est justement cette première année de transition qu’Ismaëlla a choisi de raconter dans son livre. À travers des pages agrémentées de photos d’elle et de quelques espaces blancs lignés, la fillette documente certaines expériences vécues à Welland. Elle y raconte notamment le choc des langues dès sa montée dans le petit autobus jaune numéro 56, où elle a été accueillie par un « Good morning! Welcome! », ainsi que la découverte d’une cour de récréation où les élèves mélangent le français et l’anglais.

Le récit ne cache pas non plus les petits défis du quotidien, comme le fonctionnement complexe de l’application School Day qui l’a privée de pizza les premiers mercredis, ou encore la logistique d’un emménagement où un voisin a dû intervenir pour aider à garer le camion U-Haul.

L’idée du livre est née d’un besoin personnel. « J’ai été encouragée par ma mère, qui est aussi autrice. Elle m’a aidée à écrire les phrases et à faire le livre », explique Ismaëlla. Au départ, le projet lui permettait d’apprivoiser ses propres défis, mais il est rapidement devenu un outil d’échange avec d’autres enfants.

Appuyé dès sa genèse par Mme Julie, de l’École élémentaire Franco-Niagara, l’ouvrage se distingue par sa structure interactive. Il comprend des pages blanches où les jeunes lecteurs sont invités à inscrire et à dessiner leur propre histoire de transition, en répondant à des questions comme : « Si toi aussi tu déménageais dans une nouvelle ville, qu’est-ce qui te manquerait le plus? »

À l’école, l’accueil réservé au projet surprend déjà la jeune autrice. « Tout le monde est très impressionné avec mon livre, sauf ma classe parce qu’elle n’est pas encore au courant », explique-t-elle en riant. Une présentation officielle de l’ouvrage est prévue en septembre à la bibliothèque de Franco-Niagara.

Au-delà du livre, Ismaëlla nourrit aussi d’autres rêves. Passionnée de musique et de lecture, elle aimerait un jour devenir chanteuse. Elle admire notamment le groupe sud-coréen Blackpink et croit en ses propres capacités. « Je chante très bien », affirme-t-elle avec assurance.

Lors d’un récent séjour dans La Belle Province, son premier depuis son arrivée dans la péninsule du Niagara, Ismaëlla a profité d’un passage à Québec pour retrouver son amie Jasmine qu’elle n’avait pas vue depuis un an. « C’était bien agréable », confie-t-elle. Les deux amies espèrent maintenant se retrouver à Welland avant la fin de l’été.

Lorsqu’on lui demande où elle s’imagine plus tard, Ismaëlla répond avec la simplicité de son âge : « Quand je serai grande, je vais retourner au Québec et je viendrai voir ma mère de temps en temps ». Pour l’instant, elle poursuit son aventure ontarienne, entourée d’une communauté où sa mère dit se sentir bien, notamment grâce à la présence de voisins francophones.

La jeune autrice a déjà commencé à partager son expérience. À la mi-juillet, elle a présenté son livre en français à une dizaine d’enfants au centre jeunesse Via Casa de St. Catharines. L’activité a proposé un dialogue interactif et encouragé les jeunes de la communauté afro-canadienne à écrire eux aussi leur propre histoire.

Pour Mme Seymour, cette publication dépasse toutefois la seule réalité des nouveaux arrivants. « Ce livre s’adresse à tous les jeunes avec des mots d’enfants. Toute la communauté est bienvenue aux présentations. Se libérer par les mots, ça concerne tout le monde », rappelle-t-elle.

À 7 ans, Ismaëlla a déjà trouvé une façon bien à elle de donner un sens aux changements qui ont marqué sa jeune vie. Après avoir franchi un premier grand carrefour, elle souhaite maintenant rappeler aux autres enfants qu’une nouvelle route peut aussi mener vers de belles découvertes. « Même si la page ne vous plaît pas vraiment, il y aura toujours de la lumière dedans. Même dans une période difficile, il y a toujours de la lumière et de l’espoir », conclut la jeune autrice.

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Photo : En juillet dernier, Ismaëla Seymour a présenté son livre à un groupe de St. Catharines. (Crédit : Mélina Seymour)