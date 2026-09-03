La francophonie du Niagara prépare son avenir

Grâce à une démarche de planification stratégique qui s’échelonnera jusqu’en mars 2027, les francophones du Niagara sont appelés à réfléchir collectivement à leur avenir. Consultations, rencontres et échanges doivent permettre d’identifier les priorités régionales et d’imaginer une structure capable de mieux soutenir la communauté.

Olaïsha Francis – IJL – Le Régional

La francophonie du Niagara amorce une nouvelle étape de son développement collectif. Le Centre communautaire Le Griffon a obtenu un financement de Patrimoine canadien pour élaborer un plan stratégique régional et examiner la création éventuelle du Carrefour francophone de Niagara. L’organisme souhaite ainsi réunir les forces déjà présentes sur le territoire afin de mieux répondre aux réalités locales et aux besoins de la population.

Cette démarche, intitulée « La Francophonie du Niagara vers le futur », s’inscrit dans le projet de mobilisation provincial de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario. Elle doit réunir organismes, partenaires, citoyens, familles, aînés, jeunes et personnes issues de l’immigration autour d’une réflexion commune sur les prochaines années.

En tant qu’organisme porteur, Le Griffon souhaite mettre ce processus au service de toute la communauté francophone. L’objectif consiste à augmenter la capacité régionale, à consolider les collaborations existantes et à offrir un environnement où il devient plus facile de vivre, d’obtenir des services et de s’épanouir en français. Cette orientation ne vise toutefois pas à effacer l’identité ou l’autonomie des structures déjà présentes sur le territoire.

« En structurant notre concertation sous l’égide d’un carrefour, le Niagara se positionne stratégiquement. Nous croyons que cette initiative représente une occasion unique de renforcer la collaboration entre nos organismes et de mobiliser les francophones autour d’un projet rassembleur qui guidera le développement de notre communauté pour les années à venir », affirme Melinda Chartrand, directrice générale du Centre communautaire Le Griffon.

Elle souligne que plusieurs leaders communautaires font face à un essoufflement, à des contraintes de temps et à des ressources limitées. Dans ce contexte, le projet propose de mutualiser les forces plutôt que de multiplier les structures ou d’ajouter de nouvelles obligations aux organismes. L’idée repose sur les partenariats qui ont déjà produit des résultats dans le passé et sur la volonté de développer une capacité permanente pour agir à l’échelle régionale.

Le terme « Carrefour » ne désigne toutefois pas encore une formule précise. Il pourrait prendre la forme d’une organisation commune, d’un réseau virtuel de services ou d’un espace physique destiné aux rencontres. « C’est la communauté elle-même, à travers les consultations, qui en décidera », précise Mme Chartrand. Selon elle, une structure mieux organisée pourrait aussi faciliter les échanges avec les partenaires provinciaux, attirer de nouvelles enveloppes budgétaires et favoriser la réalisation de projets d’envergure.

Le Griffon prévoit maintenant retenir les services d’une firme d’experts qui pilotera la démarche jusqu’en mars 2027. Le rapport final de planification stratégique doit être remis au terme de ce mandat et servira de feuille de route pour la période 2026-2029.

Dès l’automne, la firme choisie mènera ensuite un vaste processus de consultation auprès de la population francophone. Sondages, groupes de discussion et rencontres itinérantes pourront servir à recueillir les perspectives des différents milieux. Une vingtaine de partenaires de plusieurs municipalités, notamment Niagara Falls, Port Colborne, St. Catharines et Welland, participeront aux premières rencontres.

« Notre objectif n’est pas de centraliser la francophonie de Niagara. Il est de mieux l’organiser, de mieux l’appuyer et de lui donner une voix régionale plus forte », insiste Melinda Chartrand.

Au terme de cette réflexion collective, la région disposera ainsi d’un portrait plus précis de ses besoins et de ses priorités. La réponse aux consultations permettra surtout de déterminer quelle forme prendra cette nouvelle étape. Pour Le Griffon, l’avenir du projet reposera donc sur la conviction que l’ensemble de la communauté devra imaginer et construire sa propre vision de la francophonie du Niagara.

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Photo : Melinda Chartrand (Crédit : archives Le Régional)