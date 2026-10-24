Un barbecue pour donner un nouvel élan aux chercheurs d’emploi

Trouver un emploi est parfois un parcours semé d’embûches, mais chaque petite victoire mérite d’être célébrée. Le mercredi 7 octobre, le CERF Niagara a réuni chercheurs d’emploi, personnes nouvellement embauchées et partenaires autour d’un barbecue communautaire. Un moment convivial pour partager les réussites, reprendre confiance et rappeler que personne n’a à avancer seul.

À Welland, le stationnement de l’organisme a pris des airs de lieu de rassemblement. Autour d’un barbecue, plusieurs personnes ont profité d’un moment de détente et de discussion.

Pour Suzanne Beaudoin, directrice générale du CERF Niagara, cette initiative était une belle façon de souligner les progrès accomplis et d’encourager ceux qui poursuivent leurs démarches. Derrière les doutes, prendre le temps de reconnaître le chemin parcouru peut aider à retrouver confiance et motivation.

L’initiative a également attiré l’attention de personnes qui ne connaissaient pas encore l’organisme. L’équipe a ainsi pu présenter les services offerts et inscrire de nouveaux participants. Une simple curiosité s’est donc transformée en une occasion de découvrir des ressources qui pourraient les aider dans leur parcours professionnel.

Les conversations ont permis de garder le contact, de prendre des nouvelles et de mieux connaître les besoins de chacun. Elles ont aussi donné aux visiteurs présents l’occasion de discuter dans un cadre moins formel que celui d’un rendez-vous habituel.

Parmi les convives, certaines étaient encore à la recherche d’un emploi, tandis que d’autres avaient déjà franchi cette étape. En mettant ces avancées à l’honneur, l’organisme souhaite encourager chacun à poursuivre ses efforts et à croire en ses possibilités.

La présence des familles et des amis a également contribué à l’esprit de la journée. Elle montre que l’accès à l’emploi ne concerne pas seulement la personne qui cherche du travail : c’est aussi une préoccupation pour son entourage et pour toute la communauté.

Pour Suzanne Beaudoin, le bilan est très positif. « Cette activité a été une belle occasion de rassembler notre communauté, de renforcer nos liens avec nos partenaires et de faire connaître davantage nos services », conclut-elle.

Photo : Au total, 77 billets ont été distribués pour le repas. (Photo: CERF Niagara)