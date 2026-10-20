Frank Campion : un ami fidèle de la francophonie

Après le lever du drapeau franco-ontarien du 25 septembre à Welland, le Foyer Richelieu a rendu hommage au maire sortant Frank Campion. Présent année après année aux célébrations et aux activités francophones, il a été chaleureusement remercié pour sa fidélité et son soutien.

Christiane Beaupré – IJL – Le Régional

Le 25 septembre, après le lever du drapeau franco-ontarien à l’Hôtel de ville de Welland, le maire sortant Frank Campion a été convié à un repas organisé en son honneur par le Foyer Richelieu. Entouré de représentants de la communauté francophone, il a reçu des petits cadeaux amusants et surtout un message de reconnaissance pour sa présence et son soutien au fil des années.

La présidente du Foyer Richelieu, Muriel Thibault-Gauthier, l’a remercié personnellement pour son engagement envers la communauté. Elle a rappelé que chaque année, beau temps, mauvais temps, Frank Campion répondait présent au lever du drapeau franco-ontarien. Lorsqu’il était invité à une activité du Club Renaissance ou à un événement francophone, il trouvait également le moyen d’y participer.

« Nous voulons juste vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous, pour le Foyer. Vraiment, vous allez nous manquer », lui a lancé Mme Thibault-Gauthier.

Elle a également souligné le rôle joué par la Ville dans plusieurs projets importants pour la communauté francophone, notamment le nouveau Foyer Richelieu. Une carte signée par les représentants de la communauté, portant simplement le mot « MERCI », a aussi été remise au maire.

Les remerciements se sont aussi adressés à Elizabeth, son épouse, que Muriel Thibault-Gauthier a chaleureusement saluée. Elle lui a remis une rose rouge au nom du Foyer Richelieu et de la communauté francophone, en soulignant le soutien qu’elle avait offert à son mari tout au long de ses années d’engagement public.

Visiblement touchée par cette attention, la femme du haut fonctionnaire municipal a accueilli avec émotion les mots de reconnaissance qui lui étaient adressés. La présidente du Foyer Richelieu lui a notamment rappelé qu’être l’épouse d’un élu très présent dans la communauté n’était pas toujours facile et l’a remerciée d’avoir accepté de « partager » son mari avec la communauté francophone.

Pour Frank Campion, cette rencontre avait une signification particulière. Il a expliqué que sa relation avec la communauté francophone dépassait largement le cadre de ses fonctions de maire.

« C’est toujours un plaisir d’être avec la communauté francophone. Et je suis sérieux à ce sujet », a-t-il déclaré. Selon lui, lorsqu’il participe à ces activités-là, « ce n’est pas un travail, c’est une amitié. C’est une collaboration et c’est toujours amusant ».

Il a aussi rendu hommage à l’engagement de Muriel Thibault-Gauthier, dont les invitations répétées ont souvent fini par trouver une place dans son agenda, parfois même avant qu’il ne le sache. Avec humour, il a raconté que son adjointe savait qu’une invitation de la communauté francophone finirait probablement par être acceptée.

M. Campion a également insisté sur le fait que les décisions prises en faveur de projets communautaires francophones étaient le fruit du travail de l’ensemble du conseil municipal. Il considère ces investissements comme bénéfiques pour toute la collectivité.

Le retour du balancier

Dans son allocution, le maire sortant a, à son tour, rendu hommage à la communauté francophone, reconnaissant tout ce qu’elle lui avait apporté au fil des années.

« Vous m’avez apporté bien plus que je ne pourrai jamais vous rendre », a-t-il affirmé, évoquant notamment les valeurs de solidarité et de soutien qu’il dit avoir découvertes au sein de la communauté.

Il a cité parmi les éléments dont il est particulièrement fier la présence de l’église du Sacré-Cœur, l’éducation en français, le Centre de santé communautaire et l’expansion des services en français à Welland.

« Nous devons préserver la culture, nous devons préserver la langue, et aussi parce que vous avez tant contribué à notre communauté », a-t-il déclaré.

Après avoir occupé différentes fonctions politiques depuis 1991, Frank Campion s’apprête maintenant à quitter la mairie. Mais son départ ne semble pas devoir mettre fin à ses liens avec la communauté francophone. En terminant son discours, il a d’ailleurs lancé un dernier clin d’œil à Muriel Thibault-Gauthier : son « travail » sera désormais de continuer à l’inviter aux activités, même lorsqu’il ne sera plus maire.

Une façon bien à lui de dire que, pour lui, cette relation ne s’arrête pas avec la fin d’un mandat.

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Photo : La table d’honneur (dans le sens horaire, à partir de la gauche) : Sean Keans, père Guy Bertin, Jean Bénard, Colette Bénard, Elizabeth et Frank Campion ainsi que Muriel Thibault-Gauthier. (Photo : Christiane Beaupré)