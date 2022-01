En décembre, toute l’équipe de la garderie La Boîte à soleil était très heureuse de tenir son patinthon biannuel, événement communautaire de collecte de fonds, à l’aréna Jack Ballantyne Memorial sur la rue King à Welland. Le dernier patinthon avait eu lieu en février 2020, avant que la pandémie de COVID-19 ne frappe la population de plein fouet et change radicalement notre réalité.

Le fait de ne pas manquer une année et d’être en mesure d’organiser au moins un événement de ce genre en 2021 a apporté beaucoup de joie et de sourires au personnel, clients et membres du conseil d’administration de l’organisme. Le personnel et les familles des divers centres de La Boîte à soleil dans la région de Niagara étaient ravis de se voir en personne après une si longue période de séparation.

Cette activité a permis de recueillir 800 $ pour la programmation des activités de La Boîte à soleil, et n’aurait pu avoir lieu sans le soutien de la ville de Welland, dont la subvention en faveur de la santé et du bien-être de la communauté francophone a permis de payer la location de l’aréna, et dont le personnel a assuré la sécurité des participants en suivant toutes les directives de santé publique.

« Cet événement est quelque chose qui nous tient à cœur depuis 2013, nous le considérons plus comme une activité communautaire que comme une collecte de fonds bien que nos familles nous aient touchés par leur générosité cette année, indique Véronique Emery, directrice générale de La Boîte à soleil. Nous avons eu une belle participation et nous nous croisons les doigts pour pouvoir offrir de nouveau cette activité le week-end de la Journée de la famille, le dimanche 20 février 2022. »

SOURCE – Richard Caumartin