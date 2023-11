Alexia Grousson

Chaque année, la ville de Cambridge organise une foire « Vie Active » bilingue, pour les quinquagénaires et plus de la région, et permet aux organismes francophones du domaine de la santé d’y participer.

Cette activité s’est tenue le 7 novembre à l’Aréna de Hespeler. Au total, 400 participants et 54 exposants étaient sur place et 4 présentations ont eu lieu en français, dont deux ateliers sur le bien-être.

L’Entité 2 de planification des services de santé en français, la Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario (FARFO) et le Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara, étaient présents à l’activité.

« Il y avait des tables de présentations des organismes francophones et une salle avec plusieurs ateliers. France Archer, diététicienne et éducatrice certifiée en diabète au CSCHN, a présenté un atelier intitulé Bien vivre avec le diabète. Puis il y a eu une démonstration d’exercice sur le Maintien de l’équilibre, par Karine Wibrin, ergothérapeute au CSCHN.

Jean Gacinya, coordonnateur à la FARFO, a présenté Bien vieillir chez soi, une initiative menée en collaboration avec le CSCHN et qui permet d’obtenir du soutien à domicile pour ceux qui ne souhaitent pas aller en maison de retraite.

« L’Entité 2 est ravie de participer à ce genre d’événement qui nous permet d’échanger avec les aînés de la région et de créer des collaborations entre fournisseurs de service et la municipalité. Nous remercions la Ville de Cambridge qui fournit de gros efforts depuis des années pour offrir des services en français à la communauté », relate Annie Boucher, directrice générale de l’Entité 2.

Concernant les nouveaux projets de l’Entité 2, une campagne de plusieurs mois a vu le jour. « En collaboration avec l’Entité 1, nous lançons un sondage sur l’offre active et la demande de services en français dans la région du Sud-Ouest ontarien. La population francophone est confrontée à un problème d’accès à des services de santé en français, soit en raison de leur inexistence ou du fait qu’ils ne répondent pas pleinement à ses besoins. Nous cherchons à recueillir des expériences en matière d’accès à ces services et les barrières rencontrées en chemin.

« Nous voulons donner au commissaire des services en français de l’Ontario et aux fournisseurs de services une meilleure compréhension du peu de demande de services en français, les raisons pour lesquelles la population ne s’identifie pas en tant que francophone et les besoins réels de la communauté. Nous priions tous les francophones de répondre à ce questionnaire https://fr.surveymonkey.com/r/DemandeActive », conclut Mme Boucher.

Photo (Entité2) : De gauche à droite : Annie Boucher, Suzette Hafner (Entité 2), Jean Gacinya (FARFO), Louise Kruithof (participante) et Baba Diop (Entité 2)