La Fondation franco-ontarienne et le Club canadien de Toronto sont ravis d’annoncer les femmes en lice pour une reconnaissance lors de la sixième édition de la Soirée Saphir. Le gala aura lieu à l’Arcadian Court, à Toronto, le samedi 6 mars 2021 dès 18h30. Les deux organismes travaillent fort dans l’organisation de la soirée afin que celle-ci soit à la hauteur de ses lauréates et invitées.

Suite à la période de mises en candidature qui a pris fin le 2 novembre dernier, les membres du jury ont eu la difficile tâche de choisir des finalistes pour les cinq catégories de saphir rare à l’honneur. Celles-ci se sont toutes, d’une manière ou une autre, démarquées par leur dévouement et leur engagement au sein de la communauté franco-ontarienne.

La Soirée Saphir est sans contredit l’événement par excellence qui permet à la Fondation franco-ontarienne d’amasser des fonds, et ce, depuis 2015. Des femmes provenant de tous les horizons professionnels et communautaires s’y réunissent annuellement et y côtoient des membres des communautés d’affaires, du domaine de l’éducation ainsi que de nombreuses personnalités politiques.

La création de cet évènement a pour but de reconnaître et de valoriser l’engagement, l’excellence et le rayonnement des femmes dans la communauté franco-ontarienne. La Fondation reconnaîtra une femme dans chacune des catégories suivantes : « Engagement communautaire », « Jeunesse », « Professionnelle », « Entrepreneure » et « Personnalité féminine de l’année ».

La Fondation franco-ontarienne souhaite bonne chance aux finalistes. Parmi celles-ci, on trouve, dans la catégorie « Personnalité féminine de l’année », Muriel Thibault-Gauthier, très connue dans la région du Niagara pour son engagement bénévole.

Le directeur général de la Fondation franco-ontarienne, Marc Chénier, déclare pour sa part : « La Soirée Saphir fait maintenant partie des évènements incontournables en matière de prélèvement de fonds chez nous. La Fondation franco-ontarienne est très fière de mettre en valeur les réalisations de dames d’exception au sein de la communauté. Les convives ont toujours été fidèles au rendez-vous afin de les féliciter et de les applaudir. J’invite les femmes de tous les horizons professionnels à y participer. C’est une soirée à ne pas manquer. J’en profite aussi pour remercier le comité organisateur et toutes les personnes qui travaillent dans l’ombre afin d’assurer son succès! »

Les organisateurs de la soirée tiennent à mettre en valeur le travail du jury, qui a eu l’imposante tâche de choisir les finalistes parmi les nombreuses candidatures reçues. Le jury était composé des anciennes lauréates de la Soirée Saphir 2019. Un grand merci à Yasmine Zenmi, Johanne Lacombe et Pascale Bazinet.

SOURCE – Fondation franco-ontarienne