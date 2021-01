L’Ontario continue d’appuyer ses municipalités et d’autres partenaires admissibles du secteur public dans leurs efforts pour améliorer la qualité de vie au sein de leurs collectivités, et ce, en offrant un financement à long terme abordable pour l’aménagement et le renouvellement des infrastructures, notamment par l’entremise du Programme de prêts d’Infrastructure Ontario (IO).

« Alors que les besoins de financement des collectivités de notre province continuent de croître pendant la pandémie, Infrastructure Ontario a évolué afin de fournir un prêt virtuel et un soutien financier à toutes les municipalités, a déclaré Laurie Scott, ministre de l’Infrastructure. Le renouvellement de l’infrastructure municipale et la planification financière pourront se poursuivre par le biais de communications virtuelles, et ce, de façon sécuritaire et responsable. »

Le 25 janvier, les représentants des prêts d’IO participeront à la conférence annuelle virtuelle de la Rural Ontario Municipal Association (ROMA). Les délégués à la conférence pourront communiquer avec les représentants présents au kiosque virtuel d’IO.

Des représentants des prêts d’IO seront également présents lors d’autres événements municipaux virtuels à venir, comme la Conférence annuelle de l’Ontario Good Roads Association (OGRA) qui aura lieu à la fin du mois de février 2021.

Le Programme de prêts ne cesse d’évoluer afin de mieux répondre aux besoins des clients. Qu’il s’agisse du programme de report des prêts pour aider les municipalités pendant la pandémie, de l’introduction de nouveaux produits ou de l’amélioration des procédés, IO est constamment à la recherche de moyens pour améliorer le programme afin de soutenir les communautés.

Le Programme de prêts constitue l’une des approches de financement de l’Ontario visant à aider les municipalités et d’autres partenaires du secteur public à renouveler les infrastructures publiques dans toute la province. Les prêts d’IO offrent un financement à long terme abordable pour soutenir l’aménagement des infrastructures.

SOURCE – Gouvernement de l’Ontario

PHOTO – Laurie Scott, ministre de l’Infrastructure