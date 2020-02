La popularité du sport comme activité sociale ou compétitive a rendu nécessaire la création d’un grand nombre de catégories et de tournois. Les athlètes professionnels, amateurs, handicapés, étudiants, membres des forces armées, etc., s’affrontent à tous les niveaux. Il n’est donc pas surprenant que les sportifs de 30 ans et plus disposent de leurs propres compétitions et l’une d’elle se tiendra cet été à Guelph.

En effet, du 25 au 28 juin, les Guelph Games : Masters Multi-Sport Festival accueilleront, selon les organisateurs, jusqu’à 1300 athlètes de tous âges et aux aptitudes les plus diverses. Les sports « masters » s’adressent, de manière générale, à ceux dont la carrière sportive est derrière eux, d’où l’âge minimum requis. Cependant, il n’y a pas d’âge maximum, de sorte que de nombreux aînés y participent également. Pour les compétitions, les athlètes sont divisés par tranche d’âge de cinq ans.

Qui plus est, dans le cas des Jeux qui se tiendront à Guelph, l’événement sera agrémenté d’un festival. Le plaisir pur et simple y aura sa place avec des prestations musicales, des activités pour les enfants, de la nourriture pour tous les goûts, etc. L’intérêt pour la bonne forme physique sera promu auprès de la population avec une séance de yoga, une course communautaire, des conférences de spécialistes du bien-être et d’autres approches susceptibles d’attirer l’attention de toutes les générations.

Les Jeux et le festival qui l’accompagnent se tiendront pour l’essentiel sur le campus de l’Université de Guelph et dans le centre-ville. Sept sports sont au programme : le basketball, la course, le volleyball de plage, la balle molle, le pickleball, le soccer et le « frisbee ultime ». Certaines disciplines se pratiqueront donc seules mais la plupart nécessiteront d’être en équipes.

C’est donc dans une atmosphère festive que la ville de Guelph et ses partenaires rendront un hommage à la culture sportive avec ces Jeux. Pour l’organisation et la promotion de ces quatre journées intenses, l’événement repose sur des personnalités locales enthousiastes et dévouées. La présidente des Jeux n’est d’ailleurs nulle autre qu’Helen Stoumbos. Native de Guelph, Mme Stoumbos a mené une carrière d’athlète qui lui a valu d’être intronisée au Temple canadien de la renommée du soccer et d’être aujourd’hui animatrice et productrice pour des émissions consacrées au sport.