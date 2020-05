En ce temps de pandémie de COVID-19, la Société hôtesse des Jeux du Canada 2021, en partenariat avec les 13 municipalités de Niagara (y compris la Municipalité régionale) et Production Service Industries (PSI) Niagara, présente la « Lueur d’espoir Niagara » afin de transmettre un message d’espoir et de solidarité partout en région.

Pendant ce temps difficile, Niagara 2021 et PSI Niagara installeront un faisceau lumineux dans le ciel de chaque municipalité locale de la région de Niagara. Un grand faisceau de lumière s’illuminera pendant une heure sur une période de deux semaines au mois de mai.

« Pour plusieurs en région, la pandémie de COVID-19 apporte la détresse et présente un défi de taille », affirme Doug Hamilton, président du Conseil d’administration de la Société hôtesse des Jeux d’été du Canada 2021. « Nous souhaitons que cette initiative puisse constituer une inspiration et susciter un sentiment d’unité entre nos communautés. »

« Nous vivons actuellement beaucoup d’émotions et c’est un projet extrêmement important pour notre entreprise », affirme Steven Vian, président de PSI Niagara, fournisseur officiel en service de spectacle des Jeux d’été du Canada Niagara 2021. « De multiples rayons de lumière s’uniront en un grand faisceau lumineux. Il représentera la force et l’espoir de nos communautés. À la fin, nous souhaitons que notre message marque un temps d’arrêt et un moment de réflexion sur la période difficile que nous vivons. Et nous voulons aussi encourager la population en attendant des jours meilleurs. »

« Lueur d’espoir Niagara » se veut aussi un hommage lumineux à tous les travailleurs de première ligne qui continuent de travailler inlassablement afin de servir nos communautés dans la lutte contre le COVID-19. Grâce aux efforts collectifs de nos premiers intervenants, de nos professionnels de la santé et de nos travailleurs essentiels, les communautés de Niagara continuent à persévérer malgré les défis.

« Les temps difficiles que nous vivons actuellement nous poussent à manifester notre soutien et notre appréciation envers les travailleurs de première ligne qui travaillent sans relâche pour assurer notre sécurité, notre santé et notre survie alimentaire », affirme Jim Bradley, président de la Municipalité régionale. « L’initiative Lueur d’espoir Niagara est un petit geste de gratitude tout en démontrant que nous avons toujours bon espoir en un avenir meilleur. »

Si les conditions météorologiques le permettent, dans chaque ville, le faisceau de lumière sera en montre de 21 h à 22 h. Du 4 au 15 mai, à raison d’une municipalité par soir, le faisceau sera successivement visible à Niagara Falls, Port Colborne, St. Catharines, Thorold, Welland, Fort Erie, Grimsby, Lincoln, Niagara-on-the-Lake, Pelham, Wainfleet et West Lincoln.

SOURCE : Jeux d’été du Canada