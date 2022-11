Le mercredi 26 octobre, l’ABC Communautaire, centre d’éducation pour adultes francophones dans le Niagara, tenait son assemblée générale annuelle (AGA) en ligne, et un peu plus d’une douzaine de personnes y ont participé.

La présidence de l’assemblée, qui avait été confiée à l’ancien directeur général de l’organisme, Normand Savoie, s’est déroulée sans anicroche.

Dans son mot adressé aux participants de l’assemblée, le président de l’organisme, Wilfrid Desrosiers, a mis l’accent sur le positivisme qui règne à l’ABC Communautaire : « Cet élan de positivité que nous valorisons tous répond à la recherche d’une satisfaction collective. Cela inclut un meilleur accompagnement de nos apprenants, une coopération améliorée avec les autres organismes francophones de la communauté et un support taillé sur mesure capable de les aider à s’orienter. De ce fait, l’ABC Communautaire avait entrepris d’indispensables coopérations qui épousent son champ d’action; au cours de cette année, l’organisme a établi la mise en ligne de son site Web (www.abccommunautaire.ca). »

En dépit des restrictions sanitaires au cours d’une partie de l’année, l’ABC Communautaire, par l’entremise de sa directrice générale, Linda Johnston, et de son équipe ont mis en place un plan de relance pour atteindre leurs objectifs. Mme Johnston a fait mention, entre autres, des cours, formations et ateliers offerts par l’organisme au cours de cette période. « Notre présence accrue sur Internet mérite aussi d’être soulignée, ajoute-t-elle. Nous avons aussi participé à de nombreux événements communautaires et créé des partenariats. »

En ce qui a trait à la programmation 2022-23, l’organisme prévoit des cours de mise à niveau en français, des ateliers d’aquarelle, des cours de communication orale, des activités portes ouvertes, etc. « Les inscriptions sont bonnes, affirme fièrement Mme Johnston. Les activités sont variées et il y en a vraiment pour tous les goûts. Cela permettra de renforcer la vision de l’ABC. »

Pour ce qui est du rapport des états financiers, présenté par Raymond Tisi, il se caractérise par sa solidité : rien de particulier n’est à signaler en ce qui concerne la dernière année qui fut similaire à la précédente en termes de revenus et de dépenses. La firme comptable de M. Tisi a été mandatée pour effectuer la vérification pour l’exercice financier 2022-23.

Quant au conseil d’administration, il demeure quasiment inchangé et sera constitué, pour cette nouvelle année qui commence, de Josette Aubourg, Wilfrid Desrosiers, Yolande Lécuyer, Louise Taillefer et Kettia Zéphyr (nombre minimum de membres requis). Le président d’assemblée a suggéré à l’équipe de recruter une ou deux personnes de plus qui souhaitent faire partie du conseil d’administration de l’organisme.

« Vous pouvez fonctionner à cinq. Cependant, le CA est libre de chercher une ou deux personnes pour siéger au conseil. C’est plus sûr au cas où l’un de vous devrait quitter », a suggéré M. Savoie.

L’ABC Communautaire entame donc la prochaine année avec enthousiasme et continuera d’offrir ses services avec le même professionnalisme qui a toujours caractérisé l’organisme.

Photo (capture d’écran) : Linda Johnston