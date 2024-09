Au cours de l’été, les clients du Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara (CSCHN) ont participé à de nombreuses activités de connexions communautaires. Les faits saillants incluent une sortie au Royal Botanical Gardens, une partie de soccer entre Forge FC et Whitecaps FC, une cueillette de bleuets et de framboises à Blueberry Knoll Berry Farm et le jardin communautaire.

Photo : CSCHN