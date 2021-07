Ils sont nombreux ceux et celles qui ont envie de sortir, prendre l’air et voir du monde. Rien de plus normal l’été, à la différence que les derniers mois ont pesé plus lourd que d’habitude sur le moral des gens. Maintenant que peu de restrictions entravent le quotidien, tous les prétextes sont bons pour se promener, visiter et socialiser, y compris faire ses courses.

Rien de surprenant, donc, à ce que le Marché des fermiers de Welland soit populaire tant auprès des vendeurs que des clients. Situé au 70, rue Young, le marché peut accueillir, à l’intérieur des murs de ses deux bâtiments et à l’extérieur, une cinquantaine de kiosques, une limite qui a été atteinte cet été. L’achalandage des clients et la participation des vendeurs est plus considérable lorsqu’il fait beau et il y a amplement d’espaces de stationnement pour accommoder les visiteurs.

Ceux-ci peuvent s’attendre à découvrir une vaste gamme de produits locaux. En effet, fruits, légumes, charcuterie, fromages, pâtisseries, etc., côtoient au marché des articles (broderies, oeuvres d’art, produits pour le bain et autres) nés du talent d’artisans de la région. Un client peut aisément y faire ses emplettes ou encore se procurer des articles constituant d’excellentes idées de cadeaux.

Welland, comme le reste de la province, en est à l’étape 3 du déconfinement, de sorte que le Marché des fermiers peut désormais accueillir 35 clients à l’intérieur. Ouvert le samedi de 7 h à midi, le marché accueille aussi, de 9 h à 11 h, des musiciens dont les ritournelles ajoutent à l’ambiance.

Il s’agit là d’un des points d’intérêt du Marché des fermiers : une expérience de magasinage ayant une dimension communautaire et où l’on peut prendre le temps d’interagir avec les producteurs. Plutôt que de faire son épicerie à l’une ou l’autre des succursales des grandes chaînes pour y acheter des produits génériques dont la vente ne soutient aucune entreprise d’ici, ce marché met en valeur l’économie agroalimentaire de la région du Niagara.

Pour les petites et grandes occasions, le Marché des fermiers de Welland est donc un rendez-vous tout indiqué.

PHOTO (Facebook du Marché des fermiers) – Quantités de produits frais sont offerts aux clients.