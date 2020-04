Toute personne peut contracter la COVID-19. Cependant, la fréquence des complications graves et le taux de mortalité ne sont pas également répartis entre les générations. Ce sont les aînés qui sont les plus à risque et c’est pourquoi les résidences pour personnes âgées et les foyers de soins de longue durée ont pris des mesures drastiques pour protéger leurs résidents.

À Welland, le Foyer Richelieu n’échappe pas à la règle. L’organisme a d’ailleurs créé, le 26 mars dernier, un bulletin qui, envoyé chaque semaine aux proches des résidents, permet aux familles d’être mises au fait de ce qui se passe en ces temps où les contacts d’une personne à une autre sont limités.

En fait, pour les résidents et leurs familles respectives, les contacts sont plus que limités, les visites étant catégoriquement interdites à moins de circonstances exceptionnelles. L’équipe du Foyer a décidé de pallier ce problème en donnant l’occasion aux aînés confiés à ses soins de communiquer par vidéoconférence, sur iPad, avec leur parenté.

La vie quotidienne se poursuit donc avec les mille et un détours imposés par le coronavirus. Ainsi, pour maximiser la communication entre les résidents et les gens de l’extérieur, le personnel a placé une boîte aux lettres à l’entrée et les familles peuvent y déposer cartes et lettres qui sont ensuite distribuées à qui de droit. Au besoin, les employés du Foyer aident les destinataires à les lire.

Autre exemple : le service de dépôt d’objets se poursuit avec précautions. Ceux qui laissent un article à l’intention d’un résident ne doivent pas oublier d’indiquer le nom de celui à qui il est destiné. Considérant les circonstances, la nourriture n’est pas acceptée.

Le Foyer Richelieu suit de près la situation et les changements aux directives du gouvernement. Comme le reste de la population, les employés et la clientèle de l’organisme vivent dans l’attente de ce qui se passera ensuite en espérant que la menace représentée par la pandémie se dissipe peu à peu au cours du printemps.

Les circonstances ne sont pas faciles pour personne, mais, malgré les restrictions, le Foyer Richelieu s’efforce chaque jour d’offrir aux aînés un environnement chaleureux et stimulant.

PHOTO (Crédit photo : Foyer Richelieu) : La résidente Claire Boissonneault discute avec sa fille Céline Vallière par le biais d’une tablette électronique.