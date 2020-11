L’avenir du Canada dépend de la capacité de nos jeunes à obtenir les bons emplois bien rémunérés dont ils ont besoin pour réussir. C’est pourquoi le gouvernement du Canada continue de prendre des mesures rigoureuses pour fournir aux jeunes le soutien dont ils ont besoin pour surmonter les effets de la pandémie et réussir à bien planifier leur carrière.

Le 20 novembre dernier, le député de Guelph, Lloyd Longfield, au nom de la ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough, a annoncé un investissement au titre de la Stratégie emploi et compétences jeunesse du Canada, qui aidera 125 jeunes de Guelph, en Ontario, à acquérir les compétences et l’expérience dont ils ont besoin.

Second Chance Employment Counselling Inc. recevra près de 1,4 million $ au cours des trois prochaines années pour son projet novateur Ways2Work. Ce projet offrira une formation de préparation à l’emploi et des possibilités d’emploi à 125 jeunes de Guelph qui rencontrent des obstacles à l’emploi, notamment des jeunes en situation de handicap, des jeunes ayant des problèmes de santé mentale et des jeunes racialisés. Grâce à la gestion de cas, aux mesures de soutien individuel et aux services de mentorat, les jeunes qui participent au projet recevront une formation et acquerront un large éventail de compétences professionnelles et de connaissances qui les aideront à poursuivre leurs études et à démarrer leur carrière.

« Il est essentiel d’aider les jeunes à surmonter les obstacles et à planifier leur carrière afin de favoriser une reprise économique solide pour les générations à venir. Ways2Work contribuera grandement à aider les jeunes à acquérir les compétences et l’expérience nécessaires pour amorcer des carrières valorisantes dans des domaines qui les passionnent. J’ai vraiment hâte de voir l’évolution de ce projet et l’effet positif qu’il aura sur les jeunes de Guelph », a déclaré le député Longfield.

« Plus que jamais, il est important de donner aux jeunes des possibilités d’acquérir les compétences et l’expérience précieuses dont ils ont besoin. À l’heure actuelle, les jeunes Canadiens font face à des défis sans précédent en raison des perturbations qu’ils subissent dans leurs placements professionnels, leurs études et leurs stages. Des partenaires comme Second Chance Employment Counselling créent des occasions qui changent la vie des personnes qui éprouvent des difficultés à intégrer le marché du travail, en les aidant à acquérir les compétences et la formation professionnelle nécessaires pour bâtir leur future carrière. Ce projet n’aurait pu démarrer à un meilleur moment », a pour sa part commenté la ministre Qualtrough.

Cette annonce reposait sur l’engagement pris par le gouvernement du Canada dans le discours du Trône de 2020, qui prévoyait notamment de créer davantage de possibilités d’emploi au moyen de la Stratégie emploi et compétences jeunesse, afin d’aider plus de jeunes Canadiens à acquérir les compétences et l’expérience de travail rémunéré dont ils ont besoin pour amorcer de longues carrières fructueuses.

Alors que la pandémie de COVID-19 continue d’évoluer, le gouvernement du Canada continuera de chercher des moyens d’aider tous les Canadiens, y compris les jeunes.

SOURCE – Emploi et Développement social Canada

PHOTO (Facebook) – La ministre Carla Qualtrough