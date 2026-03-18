Christiane Beaupré

Alors que le mois de février déploie son lot de festivités hivernales et culturelles, il s’impose également comme une étape charnière dans le calendrier de la santé publique. Au-delà des chocolats et des fleurs, cette période est devenue un moment stratégique pour aborder une thématique complexe mais essentielle : la sensibilisation aux relations saines chez les adolescents. C’est dans ce contexte que le Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara (CSCHN) a choisi de transformer la Saint-Valentin en une véritable plateforme d’éducation civique et émotionnelle.

L’événement, qui s’est tenu récemment, a connu un succès retentissant en rassemblant plus de 80 jeunes. Le contingent, composé d’élèves d’écoles de langue française et de programmes d’immersion des régions de Hamilton et de Niagara, témoigne de la vitalité de la communauté francophone locale. Conscient des enjeux logistiques de ce vaste territoire, le CSCHN a mis en œuvre des moyens concrets pour garantir une participation inclusive. En organisant le transport par autobus, notamment pour les élèves du Niagara, l’organisme s’est assuré qu’aucun jeune ne soit laissé pour compte en raison de l’éloignement géographique.

Au cœur de ce rassemblement se trouve le programme VIRAJ, une initiative phare dédiée à la prévention de la violence dans les relations amoureuses chez les jeunes. L’objectif est ambitieux mais vital : doter les adolescents d’une boussole relationnelle. À travers VIRAJ, le Centre souhaite que chaque participant puisse non seulement comprendre les dynamiques de pouvoir, mais aussi acquérir le réflexe d’identifier les comportements toxiques. En prônant des valeurs fondamentales telles que le respect mutuel, le consentement explicite et l’égalité des genres, le programme prépare ces adultes de demain à des vies affectives épanouies.

La pédagogie de la journée a reposé sur l’interactivité. Plutôt que de simples discours théoriques, les jeunes ont été plongés dans des mises en situation concrètes. Le concept des « drapeaux » a été le fil conducteur des ateliers : d’un côté, les « drapeaux rouges » pour signaler la manipulation, le contrôle excessif ou l’agression; de l’autre, les « drapeaux verts », symboles d’une communication fluide, de la confiance et du respect des limites personnelles. Ces scénarios, ancrés dans la réalité numérique et sociale des jeunes d’aujourd’hui, ont suscité des débats riches et sans tabous.

L’ambiance, savamment orchestrée, a permis de désamorcer la gravité de certains sujets. Entre les stations de jeux, les interludes musicaux et un repas convivial, le CSCHN a réussi le pari de créer un espace sécuritaire et dynamique. Ce cadre bienveillant a libéré la parole, permettant aux adolescents de poser des questions franches et de réfléchir collectivement à leur rôle dans la prévention de la violence.

En conclusion, cette initiative réaffirme une certitude : l’éducation préventive est un investissement dont les dividendes se mesurent sur le long terme. En intervenant dès l’adolescence, le Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara bâtit les fondations d’une société plus saine. Il ne s’agit plus seulement de célébrer l’amour, mais de s’assurer que chaque membre de la future génération possède les outils nécessaires pour construire des liens basés sur la dignité et l’intégrité humaine.

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Photo : Des participantes au rassemblement (Crédit : CSCHN)