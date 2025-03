Yolande Melono – IJL Réseau. Presse – Le Régional de Hamilton -Niagara

En février dernier, les allées et venues n’ont cessé de se multiplier au Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara (CSCHN), hôte du programme Good Food Box ou « Boîte de nourriture saine ».

Le projet, créé il y a huit ans par l’organisation Links for Greener Learning dans la région du Niagara et fonctionnel depuis deux ans comme un marché éphémère, fournit des produits frais et accessibles à la communauté afin d’aider les personnes et les familles dans le besoin à maintenir une alimentation saine.

Les produits disponibles varient selon les saisons, mais comprennent généralement des denrées essentielles telles que des œufs, du pain et une diversité de fruits et légumes. Des aliments culturellement appropriés sont également intégrés afin d’accroître les choix nutritionnels des bénéficiaires tout en favorisant l’apprentissage et l’inclusion au sein de la communauté.

Ainsi, pour recevoir ces aliments à petits coûts, la clientèle du programme souscrit préalablement en ligne ou sur un formulaire papier. Le 19 février dernier, dix-neuf personnes ont reçu, en fonction de leur situation la « Boîte de nourriture saine ».

La petite boîte de 22 $ conçue pour les célibataires, étudiants ou parents seuls contenait des patates, des carottes, des oignons, de la laitue romaine, des poivrons, des tomates cerises, du brocoli, un concombre et des bananes. Lagrande boîte à 26 $, qui convient à une famille de trois à cinq personnes, proposait le même contenu en plus grande quantité et avec, en prime, un sac de clémentines.

Pour offrir ces vivres à des prix imbattables à la communauté, LGL multiplie les astuces. L’organisme se ravitaille en aliments sains et peu coûteux en achetant chez des grossistes locaux et privilégie des articles de saison. L’entité bénéficie par ailleurs d’appuis de multiples bailleurs de fonds, d’offres spéciales et de rabais des épiceries.

En outre, LGL suit le modèle « payez ce que vous pouvez », garantissant au grand nombre un accès à des aliments frais. Pour les personnes n’ayant pas les moyens de payer, l’organisation propose gratuitement des articles.

Pour le CSCHN qui s’active dans le bénévolat depuis deux ans pour la « Boîte de nourriture saine », cette initiative communautaire est salutaire et devrait grandir. « Le fait de pouvoir offrir ce programme est un pas vers la réduction de l’insécurité alimentaire. Je considère que l’impact est positif sur la clientèle et espère que le programme prendra de l’ampleur », affirme Kristopher Cyr-Chapados.

« Nos marchés sont d’une aide précieuse aux particuliers et aux familles pour économiser de l’argent sur des articles essentiels. Nos espaces de vente sont généralement bien accueillis tout au long de l’année, avec une réponse particulièrement élevée en hiver lorsque les prix ont tendance à augmenter. Voir l’impact positif de ce projet sur la communauté nous motive à continuer d’étendre nos efforts », ajoutent Mania Atiya, coordonnatrice du programme Good Food Box, et Yaneth Londono de l’organisme Links for Greener Learning.

Au-delà des aliments, ce programme permet aux clients de se connecter à d’autres personnes dans des situations similaires, favorisant un sentiment de communauté et de soutien. Également les participants y ont trouvé un espace qui préserve leur sens de l’intégrité, en s’assurant d’être valorisés et responsabilisés dans le processus.

Photo : Des bénéficiaires heureux de manger sainement à coût réduit. (Crédit : CSCHN)