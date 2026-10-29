Belle rencontre intergénérationnelle

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Dans le cadre de la Journée nationale des aînés, les enfants du programme préscolaire de La Boîte à soleil ont vécu un beau moment de partage avec des grand-mères de la communauté du Niagara. Assis confortablement, ils ont écouté avec enthousiasme plusieurs histoires racontées par les aînées. Cette activité leur a permis de découvrir le plaisir de la lecture tout en profitant d’un échange chaleureux avec une autre génération. Cette initiative a également contribué à rapprocher les générations et à créer un lien entre les programmes Les Petits Soleils et Littératie pour la vie. (Photo : La Boîte à soleil)

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