Le Club Richelieu Welland tenait son traditionnel concours d’art oratoire le 7 mai dernier. Après 45 ans de ce rituel annuel, le mot « tradition » n’est en effet pas trop fort pour décrire ce rendez-vous des élèves qui se sont le mieux distingués comme orateurs.

Ce sont les écoles du Conseil scolaire catholique MonAvenir de Welland et de Port Colborne qui étaient invitées à participer. Au terme des compétitions en classe, ils étaient huit à s’affronter à l’Auberge Richelieu devant des dizaines de parents, frères et soeurs réunis pour l’occasion. Puisqu’il s’est éteint peu avant le concours, la soirée a été dédiée à l’humaniste Jean Vanier.

La directrice de l’école Sacré-Coeur, Corinne Chauvel, était la maîtresse de cérémonie et, après quelques mots de bienvenue et d’explication quant aux rouages de la compétition, a laissé la place aux jeunes orateurs. Les quatre candidats de la catégorie « Discours » se sont alors succédé pour parler de sujets qui leur sont chers : opposition à l’utilisation de produits dérivés d’animaux à des fins vestimentaires; dénonciation de la traite des personnes; narration de la vie et la carrière du hockeyeur Tim Horton; et réquisitoire contre les conditions de vie des chevaux de course.

La catégorie « Expression dramatique » a ensuite vu quatre autres candidats mettre en scène des extraits d’ouvrages jeunesse aux thèmes éclectiques : l’Halloween, une fête d’anniversaire, l’histoire d’un canard fort occupé et celle d’une petite fille que tout le monde imite.

Puis, les participants ont été conviés à se mesurer au défi redouté de l’improvisation. Celui-ci consistait en une question – différente pour chaque catégorie – à laquelle les élèves devaient répondre en deux minutes ou moins. Après quelques instants de préparation, les jeunes qui s’étaient livré compétition dans la catégorie « Discours » ont donc répondu à cette question : « Crois-tu que les médias sociaux contribuent à solidifier les amitiés? » Deux ont affirmé que ce n’était pas le cas, un a acquiescé et un autre balançait entre les deux extrêmes. À la question « Est-ce que les téléphones cellulaires devraient être permis dans les salles de classe? », les participants de la catégorie « Expression dramatique » ont dit « non » pour trois d’entre eux, un quatrième y voyant autant d’avantages que d’inconvénients.

Les organisateurs du concours avaient également créé une catégorie hors compétition pour laisser la chance aux élèves de 5e et 6e années de se former aux rudiments de l’art oratoire. C’est ainsi que Nathan Munderich a livré quelques renseignements sur les espèces animales qui vivent en symbiose tandis qu’Alexia Marchand a interprété l’histoire d’un jeune enfant qui va à la pêche.

Beaucoup de gens contribuent à l’organisation et au bon déroulement du concours d’art oratoire du Club Richelieu Welland. Parmi eux, trois avaient la tâche délicate de déterminer les lauréats : Ronald Ayotte, Pauline Falardeau et Muriel Thibault-Gauthier. Parmi ceux qui se sont livrés à l’art du discours, Isabelle Roberge a remporté la 1re place et William Veenstra la 2e. Quant aux autres qui avaient opté pour la dramatisation, ils ont vu Bethany Irwin décrocher la 1re place et Mia Wendling obtenir la 2e. Les autres concurrents étaient Elijah Noël, Isabelle Corriveau, Kira McInerney et Ella Poirier.

C’est ainsi que la page se tourne sur la mouture 2019 de cette compétition qui, depuis 45 ans, a donné l’occasion à des milliers d’élèves de surmonter leur timidité, d’apprendre les bases de l’expression en public et d’afficher leur fierté d’être francophones.

PHOTO : De gauche à droite. Devant: Isabelle Roberge, William Veenstra, Isabelle Corriveau, Ella Poirier, Alexia Marchand et Nathan Munderich. Derrière: Elijah Noël, Kira McInerney, Mia Wendling et Bethany Irwin.