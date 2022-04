Après deux années au cours desquelles le Centre communautaire francophone de Cambridge (CCFC) était fermé, les membres de l’organisme reprennent petit à petit leurs activités depuis le début du mois. Le 24 avril, une centaine d’entre eux se sont rassemblés dans la grande salle pour le retour du dîner style cabane à sucre.

Il s’agissait d’une deuxième occasion sociale pour la communauté après un tournoi de « washers » tenu plus tôt ce mois-ci.

La présidente du CCFC, Louise Godin, était tout sourire à l’arrivée des convives. Elle était ravie de les revoir après une si longue pause causée par la pandémie de COVID-19. Cette fermeture a été difficile pour son conseil d’administration, n’ayant pas les ressources techniques et humaines pour offrir une panoplie d’activités virtuelles pour sa communauté.

« Nous avons survécu durant cette période grâce à une subvention de la Fondation Trillium de l’Ontario qui nous a permis de payer certains de nos frais, combinée avec la subvention annuelle de fonctionnement de Patrimoine canadien. Nous avons pu ainsi nous maintenir à flot jusqu’à que nous puissions reprendre notre programmation normale », raconte Mme Godin.

Le dîner de style cabane à sucre est un événement annuel populaire à Cambridge et une tradition qui perdure depuis plus de 50 ans au CCFC. « Avant la pandémie, nous remplissions la salle communautaire avec près de 300 personnes pour cette activité, assure la présidente. Cependant, les gens sont encore un peu frileux de sortir en public alors nous accueillons 120 personnes aujourd’hui, ce qui est quand même très bien. »

Au menu : soupe aux pois, fèves au lard, œufs et omelettes, jambon et patates, crêpes arrosées de sirop d’érable. Les participants se sont délectés et ont pu par la suite savourer de la tire d’érable sur la neige, les administrateurs du CCFC ayant conservé des bacs de neige dans leur congélateur au deuxième étage du Centre.

Et c’est dans un nouveau décor que ce repas a eu lieu. « La salle communautaire a été repeinte et le bas des murs consolidé et décoré de plaquettes de murales de bois grises. Les toilettes ont été rénovées et ces travaux nous ont occasionné beaucoup de stress puisqu’ils ont commencé juste avant le début de la pandémie. Mais nous y sommes arrivés », explique Mme Godin.

Au deuxième étage, la bibliothèque de l’organisme compte plusieurs centaines de livres en français pour la communauté. La présidente déplore le fait que peu de personnes viennent s’en procurer, mais elle espère qu’avec le retour à une vie plus normale au Centre que les membres viendront en emprunter plus souvent.

Les prochains rendez-vous au CCFC seront le 1er mai pour un souper suivi d’une danse western, et le 15 mai aura lieu un autre tournoi de « washers ».

Photo : Louise Godin, présidente du CCFC