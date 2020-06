Au cours des derniers mois, malgré le confinement, la communauté francophone de Hamilton n’a pas cessé toutes ses activités et ne s’est pas interdit de mettre en branle de nouveaux projets. C’est ce qui est ressorti des échanges de la Table interagence qui s’est tenue virtuellement le mardi 9 juin.

La réunion a permis aux participants de faire connaissance avec Olivier Lechapt. Ce n’est pas que M. Lechapt soit inconnu de la communauté où il s’est engagé de diverses façons au cours des dernières années, entre autres au conseil d’administration de l’ACFO. Mais depuis deux mois, il occupe le poste nouvellement créé de coordonnateur du Sud-Ouest pour la Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario (FARFO).

Responsable d’un territoire qui s’étire de Windsor à Kingston, M. Lechapt a expliqué que son travail consiste à contribuer au développement et à la coordination des projets destinés aux aînés.

Il a également résumé en quelques mots les caractéristiques d’un programme de la FARFO, ConnectAînés, très utile par les temps qui courent. Celui-ci se décline en trois phases : la première est une plate-forme en ligne permettant les panels de discussion, des ateliers, des activités, etc.; la deuxième consiste en des initiatives pour garder contact avec les aînés qui le désirent afin de s’assurer de leur bien-être; la troisième se distingue par des formations à l’utilisation des technologies.

Au terme de sa présentation, Olivier Lechapt, en tant que représentant de la FARFO, s’est fait accorder le statut de membre observateur à la Table interagence.

Un autre sujet d’intérêt pour la communauté est la FrancoFEST, dont les derniers développements ont été présentés par Lisa Breton et Julie Jardel, respectivement directrice générale et coordonnatrice culturelle du Centre francophone Hamilton. Il avait déjà été annoncé que la chanteuse Mélissa Ouimet serait cette année la tête d’affiche et le reste de la programmation a été dévoilé aux participants à la rencontre. Le spectacle prendra la forme d’une émission (sur internet) de variété animée par Stef Paquette, chanteur-humoriste, et inclura la participation du groupe folk-trad Moonfruits et du chanteur Wesli. La soirée comprendra de nombreuses interactions avec les jeunes du public et sera également l’occasion de présenter deux montages vidéo d’élèves qui dansent et chantent sur des chansons franco-ontariennes.

Une réunion de l’Interagence est toujours l’occasion d’être mis au fait de ce qui se passe du côté de chaque organisme. Tam Tran, de l’ACFO, a glissé quelques mots de l’organisation du Jour des Franco-Ontariens en septembre : plusieurs idées sont sur la table et, bien que rien n’ait été décidé, il est acquis que les festivités auront lieu.

Lisa Breton a fait une mise à jour des interventions du comité de développement économique de la Table interagence. Une base de données relatives aux entrepreneurs et employeurs francophones et bilingues est en cours d’élaboration. Le comité aimerait par la même occasion identifier leurs besoins et des démarches sont faites pour avoir un porte-parole auprès de la municipalité.

Nabila Sissaoui, du Réseau de soutien à l’immigration francophone, a mentionné qu’une refonte du site Destination Hamilton est en préparation en collaboration avec l’ACFO. Elle a également annoncé qu’une entente avait été conclue, la veille, avec Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada pour la mise en œuvre du plan du Comité consultatif des communautés francophones accueillantes. Mme Sissaoui a aussi confié qu’un agent, Franck Tshunza, a été embauché pour couvrir la région de London-Windsor et un autre, Sofianne Ouiniche, pour travailler à la sensibilisation et au soutien des employeurs.

Bonaventure Otshudi a de son côté parlé de l’aide offerte par le Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara aux aînés, aux immigrants et aux démunis en ces temps particuliers que traverse la société.

Bref, COVID-19 ou pas, le milieu communautaire francophone de Hamilton n’en bouillonne pas moins d’idées et de projets.

PHOTO: La ville de Hamilton