Le 29 juillet 2020 (Niagara, ON) — La Société hôtesse des Jeux du Canada 2021 est ravie d’annoncer que Shaun O’Melia, un designer pigiste basé à St. Catharines (Ontario), a été sélectionné pour réaliser le design des médailles qui seront présentées aux athlètes lors des Jeux d’été du Canada Niagara 2021. Sa conception du design des médailles Niagara 2021 a été sélectionnée sur un groupe de plus de quarante-cinq candidats, six demi-finalistes et trois finalistes.

Le motif gagnant de M. O’Melia, qui capte l’essence et l’esprit de la région de Niagara, sera révélé lors de l’événement D’ici 100 jours, prévu pour avril 2021.

« Nous avons été chanceux de recevoir les soumissions de très nombreux designers de talent dont plusieurs de la région de Niagara et nous sommes ravis d’avoir sélectionné un artiste aussi talentueux que Shaun. Nous avons hâte de partager son concept ingénieux lors de notre événement D’ici 100 jours », affirme M. Doug Hamilton, président du Conseil d’administration de la Société hôtesse des Jeux du Canada 2021.

Shaun O’Melia est diplômé du Niagara College et propriétaire de l’agence O’Melia Creative Company, basée à St. Catharines. En tant que graphiste, il se spécialise en conception d’image de marque et en illustration. Son opération se concentre sur les besoins en créativité artistique d’entreprises locales ; Niagara Parks, l’Ontario Craft Wineries, et Brimstone Brewing Company comptent parmi sa clientèle. Récemment, M. O’Melia a créé une campagne communautaire axée sur une affiche sérigraphiée intitulée In This Together sur laquelle sont représentées plusieurs petites entreprises de St. Catharines qui ont été directement touchées par la pandémie de COVID-19. L’objectif était d’amasser des fonds pour les commerces locaux et pour l’agence Community Care St. Catharines. L’affiche sérigraphiée a épuisé de sa série exclusive de 60 tirages au cours du mois de mai.

« C’est pour moi un honneur absolu que de m’inscrire à l’histoire des Jeux du Canada », ajoute M. O’Melia, lauréat du concours de design de la médaille Niagara 2021. « En tant que graphiste de la région de Niagara, je suis ravi d’apprendre que ma conception deviendra un symbole de victoire pour les meilleurs athlètes de la nation aux Jeux d’été du Canada Niagara 2021. C’est très spécial pour moi et j’espère sincèrement que ce sera tout aussi spécial pour eux. »

À titre de concepteur primé, Shaun recevra aussi un honoraire de 2 000 $, une série commémorative de médailles et la chance de participer à la première cérémonie de remise des médailles des Jeux d’été du Canada Niagara 2021.

« En s’inspirant de la collectivité, Shaun O’Melia a su prendre une idée et un paysage extraordinaire et a réussi à tisser tous ces éléments en un design de médaille qui constituera une autre première pour les Jeux d’été du Canada de l’an prochain à Niagara », affirme Mme. Debbie Zimmerman, directrice générale du regroupement Grape Growers of Ontario et membre du Comité de sélection des médailles Niagara 2021. « Shaun est diplômé du Niagara College et le propriétaire d’une entreprise locale. Il a su capter la beauté, l’histoire et les peuples de Niagara tout en faisant référence aux jeunes athlètes qui participeront aux Jeux — tout ça sur une médaille de 2.75 pouces. Alors, nous avons très hâte de révéler sa création artistique lors de notre événement D’ici 100 jours, en avril prochain. »

Teck Resources Limited (Teck) est la plus importante entreprise de ressources diversifiées au Canada. L’entreprise fournira les métaux et surveillera la production de chaque médaille d’or, d’argent et de bronze qui seront présentées aux Jeux d’été du Canada Niagara 2021.

