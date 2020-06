Le médium sera le même mais cela n’empêchera pas chaque communauté d’y aller de sa contribution particulière à cette célébration aux dimensions d’un continent. La fête du Canada passe en mode virtuel cette année et, bien que le gouvernement fédéral diffusera sur le web un spectacle en deux parties (de 13 h à 14 h et de 20 h à 22 h), plusieurs villes organisent elles aussi leurs propres festivités en ligne.

Sur son site, sur sa page Facebook et à la station communautaire YourTV, la municipalité de Niagara Falls diffusera ainsi, de 9 h à 18 h, une célébration comprenant des prestations musicales, des numéros de magie, un feu d’artifice, etc.

Du côté de Niagara-on-the-Lake, l’association Friends of Fort George rappellera, sur ses comptes Facebook, Twitter et Instagram, le souvenir des précédentes fêtes du Canada et partagera par la même occasion quelques surprises. Les résidents de la ville sont également invités, avec le mot-clic #CanadaDayNOTL, à partager des photos illustrant leur propre célébration maison.

St. Catharines ne sera pas en reste avec des activités familiales, des concerts et autres réjouissances qui mettront de l’avant la diversité de la communauté et les valeurs canadiennes.

Les villes de Lincoln et Pelham ont également quelques activités et concours à offrir à leurs résidents alors que Welland, malheureusement, n’a pas, jusqu’à présent, préparé d’alternative virtuelle pour la fête du Canada. Cela dit, les municipalités de la région du Niagara sont en discussion pour élargir la gamme des activités virtuelles afin que tous ceux qui résident dans la Péninsule voient leurs localités respectives être représentées au programme.

Curieusement, la Ville de Hamilton n’a pas non plus préparé d’événement à diffuser sur le web. Sa voisine, Burlington, a néanmoins mis sur pied une programmation élaborée qui, de 10 h à 22 h, mettra en scène la culture autochtone sous toutes ses coutures, une sélection musicale variée et une attention spéciale au patrimoine et à l’histoire.

De 9 h à 21 h, Oakville présentera une fête virtuelle dans la même veine avec, en plus, un atelier de mise en forme, une démonstration d’arts martiaux, une performance théâtrale, un numéro de dance, etc.

La région de Waterloo aura aussi ses célébrations en format web. Par le biais de sa page Facebook et de son compte YouTube, la Ville de Cambridge présentera, à compter de 20 h, des performances musicales et des entrevues avec des personnalités qui contribuent au dynamisme local. À Kitchener, l’administration municipale travaille aussi à la création d’une fête en ligne pour toute la famille.

Même si une fête du Canada vécue par le biais d’internet n’est sans doute pas l’idéal, les Canadiens auraient tort de ne pas en profiter. Après tout, il s’agira, dans plusieurs régions, de la seule activité communautaire de l’été.