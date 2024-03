Alexia Grousson

La première rencontre de 2024 de l’Interagence du Niagara a eu lieu le 13 février à Welland. À l’ordre du jour des 13 organismes présents, une situation qui préoccupe plusieurs d’entre eux : l’engagement des jeunes pour faire perdurer les activités et l’avenir de la communauté francophone locale.

« C’est vrai que nous prenons des décisions pour la communauté mais les jeunes n’assistent pas à nos rencontres et ils ne sont pas représentés. Alors, comment auraient-ils envie de reprendre le flambeau s’ils ne savent pas de quoi on parle? Il faut les inviter pour qu’ils se sentent inclus et qu’ils veulent transmettre notre héritage. Nous voulons savoir ce qu’ils pensent et leur faire comprendre la nécessité urgente de faire perdurer les services en français. Nous avons réellement besoin de leur aide », confie la directrice du développement des affaires d’Entreprise Niagara, Susan Morin.

Pour discuter de la question, la Table de concertation avait invité Philippe Desjardins, directeur de l’école secondaire Saint-Jean-de-Brébeuf à Welland. Plusieurs suggestions ont été évoquées dont celle d’une collaboration avec les écoles afin de rencontrer les élèves et leur expliquer l’importance du français, pas juste à l’école mais dans la vie au quotidien.

Rien n’a été mis en place à ce jour. « C’est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et je suis ouverte à toutes autres suggestions », poursuit Susan Morin.

En ce qui concerne le lever du drapeau franco-ontarien en 2025, un comité du 50e anniversaire de l’étendard vert et blanc sera formé pour faire en sorte que cette journée soit représentée de diverses manières et à plusieurs endroits. La Maison de la culture francophone organisera sous peu une rencontre avec la communauté pour écouter ses suggestions à ce sujet.

La prochaine rencontre de l’Interagence du Niagara aura lieu le 14 mai.