Un camp d’été amusant

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Au Centre francophone Hamilton, l’été se décline en une succession d’activités destinées aux enfants de 5 à 11 ans. Sports, créations artistiques, expériences scientifiques, découvertes de la nature et défis collectifs occupent les journées des campeurs. La semaine sportive a notamment permis aux jeunes de rencontrer trois joueurs du Forge FC, puis de participer à une partie de soccer. Chaque programmation combine apprentissage, créativité, mouvement et plaisir en français. (Crédit : CFH)

Photo (Crédit : CFH)

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