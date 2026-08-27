Un camp d’été amusant

Au Centre francophone Hamilton, l’été se décline en une succession d’activités destinées aux enfants de 5 à 11 ans. Sports, créations artistiques, expériences scientifiques, découvertes de la nature et défis collectifs occupent les journées des campeurs. La semaine sportive a notamment permis aux jeunes de rencontrer trois joueurs du Forge FC, puis de participer à une partie de soccer. Chaque programmation combine apprentissage, créativité, mouvement et plaisir en français. (Crédit : CFH)
Photo (Crédit : CFH)