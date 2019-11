Ils étaient nombreux, les 9 et 10 novembre derniers, à arborer des chandails d’équipes de hockey au centre-ville de Welland. C’est en effet là que se déroulait le tournage de Rogers Hometown Hockey, des segments télévisés présentés sur le réseau Sportsnet lors de la diffusion des matchs des dimanches soirs.

Le concept de cette émission est plutôt simple, mais donne lieu à un éventail d’activités au grand plaisir des petits et des grands.

Chaque fin de semaine, une équipe de tournage s’arrête dans une ville où la population locale est invitée à un véritable festival ayant le hockey pour thème. Jeux, concours, musique, rencontres avec des hockeyeurs professionnels, etc. : dans une atmosphère détendue, des centaines de familles se rassemblent pour s’amuser et manifester leur amour pour le sport national du Canada. Les traditions, personnalités, événements et faits historiques relatifs au hockey qui caractérisent la municipalité sont aussi mis en lumière au court du tournage.

C’est tout cela qui attendait les résidents de Welland. Bâton de hockey en main, les plus jeunes étaient invités à tester leurs habiletés dans le cadre de matchs improvisés ou en s’exerçant à tirer au but. Les parents pouvaient tester leurs connaissances de ce sport à l’occasion de jeux « trivia » et écouter la musique des artistes sur scène. Daniel Paille, Daniel Girardi, Paul Bissonnette et Matt Ellis, quatre hockeyeurs originaires de Welland, étaient aussi sur place pour signer des autographes et répondre aux questions des animateurs de Rogers Hometown Hockey, Tara Slone et Ron MacLean.

C’est également au cours de cette fin de semaine que l’équipe organisatrice des Jeux du Canada 2021 a procédé au dévoilement de sa mascotte, une dynamique tortue nommée Shelly. C’est une élève de la Quaker Road Public School, Naturelle Gerrard, qui a nommé le personnage tandis que son design a été imaginé par un autre élève, Juan Josè Arbelaez, alors à l’École élémentaire catholique Sainte-Marguerite-Bourgeoys de St. Catharines et aujourd’hui à l’École secondaire catholique Jean-Vanier de Welland.

La contribution des jeunes ne s’est pas arrêtée à cela puisque ce sont des élèves de l’École élémentaire Franco-Niagara qui ont interprété l’Ô Canada pour entamer la journée de dimanche.

S’il y a une chose qui unit francophones et anglophones, c’est bien le hockey. Et la saison ne fait que commencer! Rendez-vous au printemps prochain pour vivre la fébrilité des séries et du match de la coupe Stanley!

PHOTO: De l’équipement était prêté aux jeunes pour qu’ils puissent se livrer à des parties.