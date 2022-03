Le mercredi 9 mars, les organisateurs du Club canadien de Toronto, en collaboration avec le Collège Boréal, ont poursuivi la Tournée provinciale des Prix RelèveON à Welland. Ils y ont rencontré les membres de la communauté francophone afin de présenter le concours, rencontrer des candidats potentiels et prodiguer des conseils pratiques.

Prix RelèveON est un concours qui vise à reconnaître le talent et la réussite des jeunes gens d’affaires francophones, des hommes et des femmes, âgés de 40 ans et moins, qui vivent et travaillent en Ontario. Cette tournée bénéficie du soutien du Programme d’appui à la francophonie ontarienne (PAFO) du gouvernement de l’Ontario.

C’est le directeur général du Club canadien, Richard Kempler, qui, d’entrée de jeu, a souhaité la bienvenue aux participants à ce cocktail dînatoire promotionnel. Il a expliqué le déroulement du concours et a mentionné que son équipe était très heureuse de reprendre la route pour rencontrer les francophones dans leurs régions.

« L’an dernier, avec la pandémie, nous avons dû annuler cette Tournée. Par conséquent, nous avons reçu deux fois moins de candidatures que l’année précédente. Cette tournée est importante pour rejoindre les candidats potentiels partout en province », indique M. Kempler qui était accompagné par Luc Bonaventure Amoussou, chef régional du Collège Boréal à Hamilton.

« Cette tournée nous donne l’opportunité comme communauté francophone en situation minoritaire de reconnaître, d’apprécier et de célébrer les jeunes talents qui vont assurer la relève, explique Bonaventure Amoussou. Le Collège Boréal croit en notre communauté et veut non seulement participer à l’identification de ces talents, mais à les entretenir et apporter sa pierre à la consolidation de leurs talents en les accompagnant vers la réalisation et la concrétisation de leur plein potentiel. »

Les organisateurs ont donc invité les personnes présentes à soit poser leur candidature ou proposer celle d’un candidat potentiel. Les candidats seront évalués en fonction de trois critères importants, soit leur leadership, leur capacité d’innovation et leurs accomplissements.

La Tournée RelèveON finira son parcours provincial à Prescott-Russell (24 mars) et North Bay (31 mars). Les personnes intéressées à s’inscrire ont jusqu’au 15 avril pour le faire. Tous les renseignements, y compris le formulaire de candidature, sont disponibles sur le site www.releveon.ca.

PHOTO (courtoisie du Club canadien) – De gauche à droite : Fabrice Karakoram Marzetti (Collège Boréal), Richard Kempler (Club canadien de Toronto), Elaine Podilchuk, Dakotah Syvret, Luc Bonaventure Amoussou et Yvan Bazinet (Caisse Desjardins Ontario).