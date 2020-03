La nouvelle garderie de La Boîte à soleil à l’école Franco-Niagara est entrée en service au début du mois de janvier mais aucune inauguration officielle n’en avait marqué l’ouverture. Or, c’est maintenant chose faite : le 28 février dernier, la coopérative de garde a procédé en grande pompe à la coupe du ruban symbolique.

Cet événement était l’aboutissement de la décision, en 2015, du Conseil scolaire Viamonde de construire un complexe scolaire en lieu et place de l’École secondaire Confédération et d’y relocaliser également ce qui était jusque-là l’École élémentaire Champlain. Ce projet de longue haleine touchait aussi La Boîte à soleil qui devait par le fait même déménager une de ses garderies dans le nouvel édifice et y a par la même occasion bonifié ses services.

Pareils changements ont nécessité la collaboration de plusieurs personnes que le président du conseil d’administration de La Boîte à soleil, Mark Bovine, a salué dans son discours : « J’aimerais tout d’abord remercier le conseil scolaire, les membres du conseil d’administration présents aujourd’hui – Vic Pépin et Marc Savain –, le Club Richelieu Welland – représenté aujourd’hui par son président, Raymond Bourassa – pour leur don de 1000 $ envers l’achat de jouets et toute l’équipe de la garderie ». M. Bovine a aussi félicité Véronique Emery, directrice générale, Christina Clark, directrice adjointe, Hala Abou-Mehri, superviseure, et l’ensemble des éducatrices pour la qualité de leur travail.

« Un merci tout spécial à Josée Lafrenière, éducatrice à la petite enfance, qui a aidé à aménager chaque salle afin qu’elles offrent un environnement de qualité où nos enfants peuvent grandir, apprendre et s’épanouir! », a ajouté Mark Bovine.

Les locaux de la garderie débordaient de visiteurs ce jour-là, les bambins côtoyant des parents mais aussi des personnalités de marque : Sylvie A. Landry, présidente du Conseil scolaire Viamonde, Frank Campion, maire de Welland, Vance Badawey, député fédéral de Niagara Centre, Darlene Edgar, directrice des services à l’enfance de la Région du Niagara, etc. Véronique Emery était également sur place à titre de maîtresse de cérémonie.

Un nouveau chapitre s’ouvre donc dans le développement des services de garde en français à Welland.

PHOTO: Quelques dignitaires, employées de la garderie et des enfants fréquentant le nouveau point de services