Avant que le mois de novembre ne cogne à nos portes, octobre est là pour nous rappeler qu’il y a aussi du bon à l’automne. Bien que le gouvernement fasse planer une épée de Damoclès sur toutes les activités le moindrement ludique ou sociale, il n’empêche que ces temps-ci de l’année recèle toutes sortes de plaisir dont auraient tort de se priver tout un chacun, dont notamment les résidents de la région du Niagara.

Ainsi, qui dit péninsule du Niagara dit vendange. Bien qu’il ne soit pas possible, en ces temps de pandémie, de profiter comme c’était le cas auparavant d’une visite à l’un ou l’autre des vignobles, leurs vins n’en demeurent pas moins accessibles.

D’ailleurs, les vendanges s’échelonnent sur plusieurs mois en fonction des caractéristiques que les viticulteurs cherchent à donner au vin en fonction du degré de mûrissement des raisins et de la météo. À cette période de l’année, c’est le Chardonnay, le Riesling et le Cabernet Franc qui sont produits. Les cuvées des dernières années sont sur les tablettes et puisque l’envie de cuisiner s’accapare de bon nombre de gens avec chaque changement de saison – et encore plus en confinement – c’est peut-être l’occasion de tester différentes combinaisons de mets et de vin!

Parlant cuisine, l’automne n’est-elle pas la saison des récoltes? Cette année, plusieurs ont dû se résoudre à faire une croix sur la traditionnelle cueillette de pommes. Qu’importe! Les recettes abondent qui mettent en valeur les ingrédients traditionnellement associés à l’automne tels que les pommes, la cannelle, la citrouille, les carottes, etc.

Le gouvernement ontarien lui-même se met de la partie avec un site Web, ontario.ca/fr/terre-nourriciere/recettes, qui compile de nombreuses recettes qui peuvent être départagées par ingrédients et types de repas.

Au chapitre des festivités, l’Halloween est la grande fête automnale après l’Action de grâce. Si passer d’une maison à l’autre pour récolter des friandises s’avérera difficile cette année, voire impossible pour des raisons légales, rien n’empêche les familles de se livrer à des activités à domicile.

Décoration de citrouilles, chasse au trésor, bricolage avec les plus petits, visionnement d’un film d’horreur avec les plus grands, etc. : il ne suffit parfois que d’adapter les activités propres aux autres fêtes populaires pour passer du bon temps.

Mais au-delà de ces divertissements qui nécessitent parfois matériel et déboursés, une simple marche en nature peut encapsuler avec encore plus d’acuité tout ce qui donne sa valeur à l’automne.

Que ce soit sur la rue, dans les parcs municipaux ou les parcs de plus grande envergure de la région (parc provincial Short Hills, aire de conservation Rockway, parc Queenston Heights, etc.), les promeneurs peuvent à leur aise admirer les splendeurs de cette saison connue pour ses couleurs resplendissantes.

L’imagination est souvent la clé pour passer du bon temps. En ce temps de l’année où la COVID-19 s’éternise parmi nous, il en faut pour ne pas s’ennuyer, surtout à l’approche de la saison froide.

PHOTO – Au parc Chippawa, à Welland, des douzaines de canards font escale avant de migrer sous des cieux plus cléments.