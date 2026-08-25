Des pluies torrentielles inondent le Niagara

Les pluies torrentielles qui se sont abattues dans la Péninsule ces dernières semaines ont laissé derrière elles un paysage marqué par les inondations et les refoulements d’égouts. Au Club LaSalle de St. Catharines, lieu de rassemblement de la communauté francophone, les dégâts sont particulièrement importants.

Chrismène Dorme – IJL – Le Régional

Depuis la troisième semaine de juillet, trois épisodes de fortes pluies ont frappé la région du Niagara, mettant à rude épreuve les infrastructures municipales et les citoyens.

Après les précipitations des 27 et 28 juillet, une nouvelle tempête s’y est abattue le 2 août, provoquant une deuxième vague d’inondations majeures en moins de deux semaines. Plus de 110 millimètres de pluie sont tombés par endroit lors de cet épisode, alors que plusieurs secteurs subissaient déjà les conséquences des pluies répétées.

Selon le maire de St. Catharines, Mat Siscoe, certains secteurs de la municipalité ont reçu près de 400 millimètres de pluie depuis la mi-juillet. Les vignobles, les terres agricoles, les commerces et de nombreuses résidences ont été touchés, particulièrement dans le nord de la ville.

Situé sur les rives du lac Ontario, le Club LaSalle est un pilier de la communauté francophone de St. Catharines. L’organisme y accueille tout au long de l’année des activités culturelles et communautaires. Mais, récemment, ses locaux ont été envahis par des eaux usées.

« Le Club LaSalle a été victime de deux inondations d’eaux usées brutes provenant des égouts », explique Jean Chartrand, secrétaire du Club.

Selon lui, le problème serait lié au réseau d’égouts. « La Région du Niagara a installé une série de réservoirs pour gérer les eaux pluviales et les eaux usées. L’un d’eux se trouve à proximité du Club. Lors de grosses averses, le Club et son bureau sont inondés par le reflux des égouts, avec des odeurs peu agréables », précise-t-il.

Les conséquences matérielles sont importantes. « Nous avons interpellé la Région pour corriger le problème, mais ce ne sera pas réglé du jour au lendemain. Les dommages aux deux édifices sont considérables », ajoute M. Chartrand.

Des dégâts généralisés

Le Club LaSalle n’est toutefois pas le seul établissement touché. Dans plusieurs secteurs du nord de la ville, des sous-sols ont été inondés jusqu’à deux mètres de hauteur. Des véhicules ont été submergés et plusieurs rues ont dû être fermées durant les interventions d’urgence.

Les municipalités avoisinantes poursuivent leurs efforts pour répondre aux dommages causés par les intempéries. Dans un communiqué, la Ville de Niagara-on-the-Lake affirme que ses équipes travaillent sans relâche depuis le début de la tempête afin de soutenir les entreprises et les résidents touchés.

Les travaux comprennent le nettoyage des débris, le retrait des arbres tombés, l’inspection des infrastructures et le pompage des eaux usées. La municipalité a également demandé une aide financière au gouvernement provincial pour appuyer les citoyens, les entreprises et les exploitations agricoles touchés.

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, s’est rendu dans la région pour constater les dégâts et rencontrer des élus, notamment la mairesse de Lincoln, Sandra Easton, et le maire de St. Catharines, Mat Siscoe.

Alors que les autorités cherchent des solutions à long terme pour adapter les infrastructures aux épisodes météorologiques de plus en plus intenses, les organismes tels que le Club LaSalle doivent déjà se concentrer sur une priorité immédiate : nettoyer, réparer et reprendre leurs activités, en espérant que de nouvelles pluies ne viendront pas compromettre les efforts réalisés.

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Photo : Les locaux du Club LaSalle portent encore les marques des dégâts causés par les refoulements d’égouts. (Crédit : Jean Chartrand)