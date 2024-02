Pour souligner la nouvelle année lunaire chinoise qui place le dragon à l’honneur, l’Association des francophones de Kitchener-Waterloo a proposé, le 10 février, une activité en ligne animée par Caroline Lavallée-Milot.

Les participants devaient dessiner cette créature mythique, appelée Quiglong, qui représente l’un des quatre animaux du zodiaque chinois. Ils ont également appris à écrire quelques caractères dans cette langue.

« C’est fou comme on se sentait bien. Je veux remercier tous ces enfants qui me font confiance et partagent leurs couleurs et leurs pensées. Ces activités expressives nous donnent vie », peut-on lire sur ses réseaux sociaux de l’animatrice.

Photo (FB Caroline/AFKW) : Un participant à l’atelier ArtShine montrant fièrement sa création.