Christiane Beaupré

Les aînés francophones du Niagara, et particulièrement ceux du Club Renaissance de Welland, le savent. Quand on répond présent à une invitation de Muriel Thibault-Gauthier, il faut, tant que faire se peut, se conformer au code vestimentaire, méticuleusement choisi pour l’occasion. Pour la célébration de la fête des Mères, le thème « Aloha » avait été suggéré, incitant les participants à arborer des tenues ou des accessoires hawaïens ou tropicaux.

Le vendredi 10 mai, quelque 150 personnes, provenant du Club Sourire de Niagara Falls et du Club Renaissance, ont adhéré à cette directive, plongeant ainsi dans une ambiance exotique pour honorer les mères, empreinte des salutations chaleureuses de l’île Aloha. D’ailleurs, connaissez-vous l’origine de ce surnom pour Hawaï? Il découle des multiples significations du mot « aloha » dans la culture insulaire, qui évoque non seulement les « bonjour » et « bonsoir », mais aussi l’amour, l’affection et la compassion.

Les majuscules utilisées sur l’affiche publicitaire de l’activité, « ALOHA », promettaient un rendez-vous riche en couleur et en divertissement. L’atmosphère qui régnait dans la salle paroissiale reflétait parfaitement le thème du jour, rehaussé par les contributions créatives et inestimables du conseil de direction du Club Renaissance et du père Guy Bertin.

Les convives se sont investis pleinement dans l’événement, certains comme Ginette Domitrek était vêtue de sa robe de mariage de 1980 portée à Hawaï, là où a eu lieu la cérémonie. D’autres, comme Suzanne Giroux, Exodia Lefebvre et Yvonne Laferrière ont arboré fièrement des vêtements et accessoires insulaires. Même le père Guy Bertin s’était paré d’un collier de fleurs bleues pour l’occasion.

Ce jour-là, ces jeunes de cœur avaient décidé de célébrer la fête des Mères avec l’enthousiasme des bords de mer. Mais l’événement ne se limitait pas à cela. Au programme : des retrouvailles, un délicieux buffet et un spectacle pour le plus grand bonheur des aînés.

En entrevue, Mme Thibault-Gauthier a souligné l’importance des retrouvailles qui offrent aux aînés non seulement une échappatoire à leur quotidien mais aussi l’occasion de socialiser, de nouer des amitiés. « Ceci revêt une importance particulière à l’occasion de la fête des Mères, car plusieurs de nos membres se trouvent éloignées de leurs enfants ou petits-enfants, précise-t-elle. C’est important de fêter cette journée-là, de faire en sorte que les mères et grands-mères se sentent appréciées et aimées. »

L’attention portée à la qualité du repas, préparé par le chef Paul, témoigne de cette sollicitude. Il avait préparé des sandwichs au bœuf, des pommes de terre pilées, des crudités et trempettes, des salades variées ainsi que de délicieuses bouchées pour dessert. Un buffet que tous ont apprécié.

« Pour plusieurs, ce sera souvent le seul repas de la journée, mentionne la présidente du Club Renaissance. Ça me fait chaud au cœur de voir que certains bénéficieront au moins d’un bon repas nutritif aujourd’hui. Avec le prix élevé de la nourriture, de nombreux aînés ne peuvent pas se permettre d’acheter des aliments santé. »

Après le repas, l’humoriste et conteur de la région du Niagara, Jean-Guy Chiasson, est monté sur scène. Il a captivé l’auditoire avec son humour rafraîchissant, et ses histoires farfelues ont contribué à l’atmosphère joyeuse et conviviale. Tout le monde s’est bien dilaté la rate.

Au terme de l’activité empreinte de francophonie et de convivialité, les participants ont quitté la salle, reconnaissants pour ces quelques heures passées ensemble.

« Les activités que je propose touchent le corps, l’âme et l’esprit de chaque personne aînée. Je suis fière d’être francophone et je veux que les aînés puissent baigner dans leur langue et leur culture françaises eux aussi », a conclu Mme Thibault-Gauthier.

Photo : Les retrouvailles permettent aux convives de socialiser.