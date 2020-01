JANVIER

* Le Réseau local d’intégration des services de santé de Hamilton Niagara Haldimand Brant invite les francophones à se joindre à divers comités.

* Jeanne Fortilus devient membre du conseil d’administration de la Société économique de l’Ontario où elle représentera la région du Sud-Ouest.

* Cinéfest Niagara présente la comédie dramatique franco-ontarienne Noël en boîte. Le réalisateur et scénariste, Jocelyn Forgues, et l’un des acteurs, Pierre Simpson, sont présents.

* Une foire sur les services de santé organisée à Cambridge est l’occasion pour l’Entité 2 de consulter les francophones. Ceux-ci ont également rencontré la nouvelle travailleuse de soutien de la Ville de Cambridge venue leur parler des programmes offerts en français.

* L’ancienne ministre Marie-France Lalonde rencontre des représentants du milieu communautaire francophone du Niagara pour connaître leurs besoins.

FÉVRIER

* Carnaval du Club Richelieu : tous les classiques de la fête sont à nouveau réunis pour le plus grand plaisir de toute la famille.

* Le Winterfest de Hamilton comprend une dimension francophone avec un concert du chanteur Yao.

* Un partenariat entre Sofifran et l’Université Brock permet l’organisation d’une soirée pédagogique et artistique sur le thème des masques africains.

* Début des sessions de pratique du concours Épelle-moi Canada, organisé dans la région du Niagara avec l’appui de la Maison de la culture francophone.

* Sofifran mobilise la région du Niagara autour de l’initiative Émergence Plus dont la raison d’être est de faciliter la conciliation travail-famille-études.

* À l’initiative de la Clinique juridique communautaire de Hamilton, des efforts sont entrepris pour développer, chez la communauté noire, une meilleure compréhension et utilisation de la loi.

* Sofifran offre une soirée bien remplie avec son Festiv’Ébène qui attire des participants de tous âges.

* Viamonde amorce la construction d’une école secondaire à Waterloo.

* La paroisse Saint-Philippe de Burlington célèbre ses couples ayant 10, 25 ou plus de 40 ans de vie conjugale.

* Le comité santé de la Table interagence du Niagara met sur pied une foire destinée aux étudiants et professionnels du domaine de la santé francophones et bilingues.

* Le comité multiculturel de l’École secondaire catholique Père-René-de-Galinée organise une soirée afro-canadienne.

MARS

* Le Centre communautaire francophone de Cambridge organise une soirée à l’occasion de la Journée internationale de la Femme.

* Le Club LaSalle de St. Catharines rassemble un nombre impressionnant de convives pour sa cabane à sucre.

* La Caisse populaire Desjardins Sud-Ouest Ontario remet 150 000 $ au Foyer Richelieu dans le cadre de sa campagne de financement Pour les vies devant nous.

* Le Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara (CSCHN) souligne la Journée de la Femme : dîner, conférence, Zumba, etc., étaient au programme.

* L’équipe féminine de volleyball de l’Académie catholique Mère-Teresa remporte la médaille d’or au championnat de catégorie A de l’Ontario Federation of School Athletic Associations.

* La Journée de la Femme prend une dimension festive avec Sofifran et plusieurs participantes racontent leur parcours de vie.

* Première rencontre du groupe de discussion du projet Émergence Plus initié par Sofifran.

* Le Collège Boréal et le Réseau en immigration francophone du Centre-Sud-Ouest convient les employeurs de Hamilton à une session d’information sur le recrutement de travailleurs francophones à l’étranger.

* L’Interagence de Hamilton lance son site web.

* Le Club Richelieu Welland souligne la Journée internationale de la Francophonie.

* Le Club LaSalle a une nouvelle ambassadrice : Ariel Wendling.

* Cabane à sucre à la paroisse Saint-Philippe de Burlington : de nombreux paroissiens et leurs amis se rassemblent pour savourer les produits de l’érable.

* Le concours régional d’Épelle-moi Canada, qui se tient à l’École élémentaire L’Harmonie de Waterloo, fait des heureux.

* Lancement officiel de la Table de concertation Waterloo-Wellington-Guelph : l’événement s’adresse notamment aux professionnels de la santé bilingues invités à venir réseauter.

* L’École secondaire catholique Jean-Vanier de Welland accueille une imposante foire sur la santé mentale.

AVRIL

* Deux comédiens des Prairies, André Roy et Gilles Denis, offre une prestation théâtrale à Cambridge et à St. Catharines.

* Patrice Gilbert, de Oakville, publie un roman aux Éditions L’Interligne : Le porto d’un gars de l’Ontario.

* Le CSCHN organise, à Welland, une soirée « trivia » afin d’amasser des fonds pour bonifier son programme S’amuser pour la vie.

* Le « vins et fromages » du Club Richelieu Niagara Falls s’inspire des années 1920, les « Années folles ».

* Dans la région du Niagara, le programme Gatekeepers, qui veille à la sécurité des aînés, comporte désormais un volet francophone.

* Une cérémonie de citoyenneté se tient en français à l’Académie catholique Mère-Teresa de Hamilton.

* Le CSCHN rend un vibrant hommage à ses nombreux bénévoles.

MAI

* Huit jeunes mesurent leurs talents de tribun au concours d’art oratoire du Club Richelieu Welland.

* Après son assemblée générale annuelle, l’Espace francophone de Halton donne la parole à Karine Therrien pour une conférence sur la pollution des océans par le plastique.

* L’École élémentaire Nouvel Horizon de Welland inaugure son « parc naturel », une cour de récréation aménagée de façon à permettre un contact avec la nature.

* Épelle-moi Canada : un jeune de Welland, Jéreb Mwamba, de l’École élémentaire Champlain, remporte la première place du cycle moyen au niveau national.

* Portes ouvertes du Club LaSalle de St. Catharines : les organisateurs annoncent qu’Ariel Wendling, représentante de l’organisme, a été choisie ambassadrice de l’année au festival Folk Arts. Dans le cadre de ce même festival, Sofifran tient aussi une journée portes ouvertes avec des divertissements aux couleurs de l’Afrique.

* Une vente d’articles de seconde main permet à la paroisse Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours d’amasser des fonds.

* Sofifran accueille Roza Belai, d’Oasis Centre des femmes, pour un atelier sur la violence conjugale et célèbre ensuite la fête des Mères.

* Le bercethon du Foyer Richelieu génère des bénéfices d’environ 12 500 $.

* Hamilton est choisie comme communauté francophone accueillante dans le cadre du Plan d’action pour les langues officielles du gouvernement du Canada, qui vise à permettre une meilleure intégration des immigrants francophones.

* La nouveau complexe scolaire Viamonde de Welland reçoit son nom : École Franco-Niagara.

JUIN

* Le Conseil scolaire Viamonde nomme sa première école secondaire de la région de Waterloo du nom de l’astronaute canadien David Saint-Jacques.

* L’Entité 2 mène des consultations à Hamilton afin de jeter les bases d’une offre locale de soins de longue durée en français.

* Prise de fonctions du nouveau curé de la paroisse Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, le père Lourdy Dorismond.

* Émérencienne Galarneau, de Hamilton, célèbre son 100e anniversaire.

* Le Réseau en immigration francophone Centre-Sud-Ouest tient une activité permettant aux organismes francophones de Hamilton de se faire connaître des nouveaux arrivants.

* Le Centre francophone Hamilton, malgré des subventions réduites, met sur pied une FrancoFEST des plus réussies.

* L’Association des francophones de Kitchener-Waterloo (AFKW) offre une vaste gamme d’activités lors de sa Franco-Fête.

* Le Club Renaissance de Welland rassemble 250 participants à l’Auberge Richelieu à l’occasion d’une fête de la Saint-Jean-Baptiste pour et par les aînés.

* Le Collège Boréal de Hamilton est l’hôte d’une cérémonie de remise de diplômes.

* La Niagara Community Foundation fait un don de 100 000 $ au Foyer Richelieu pour sa campagne Pour les vies devant nous.

JUILLET-AOÛT

* Le festival musical Kultrún, à Kitchener, met en vedette de nombreux artistes dont certains du Québec.

* Sofifran offre pour la première fois un camp d’été pour les enfants de 5 à 12 ans axé sur les arts.

* Des activités et spectacles de toutes sortes attendent les visiteurs au festival maritime de Port Colborne.

* Le Centre communautaire francophone de Cambridge tient sa traditionnelle épluchette de blé d’Inde.

* Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, visite le Foyer Richelieu.

* Le CSCHN offre pour une troisième année consécutive un camp d’été, à la différence qu’il se déroule sur huit semaines, une extension qui plaît autant aux enfants qu’aux parents.

SEPTEMBRE

* Le Conseil scolaire catholique MonAvenir ouvre officiellement une nouvelle école élémentaire à Milton.

* Les gouvernements fédéral et provincial s’entendent pour financer conjointement l’Université de l’Ontario français.

* Avec 128 participants pour des dons totalisant les 40 000 $, il s’agit d’une année record pour le tournoi de golf du Foyer Richelieu.

* À Cambridge, organismes anglophones et francophones se rassemble pour une foire à destination des immigrants.

* Le point de service de la garderie La Boîte à soleil de l’École élémentaire L’Héritage de St. Catharines reçoit le financement nécessaire à l’ouverture de 49 nouvelles places.

* Le Jour des Franco-Ontariens rassemble petits et grands.

* À Cambridge, une foire sur la santé et le bien-être des aînés comporte une dimension francophone grâce à une initiative de la Ville.

OCTOBRE

* L’École secondaire Gaétan-Gervais, d’Oakville, accueille 400 élèves de 11e année venus de partout dans la région pour s’informer des choix de carrière, une activité mise sur pied par Destination réussite.

* Sofifran offre une nouvelle formation en entrepreneuriat.

* La Ville de Cambridge et le centre Fairview offrent aux aînés francophones un après-midi informatif et divertissant sur le thème de l’automne.

* Succès considérable du premier volet des célébrations du 100e anniversaire de la paroisse Sacré-Cœur à Welland : après la messe, 450 convives se rassemblent pour une soirée inoubliable.

* Une réunion se tient à l’hôtel de ville de Welland pour informer les francophones des besoins en bénévoles des prochains Jeux du Canada.

* Sofifran lance un programme d’apprentissage et d’expression artistique pour les adolescents.

* Plusieurs représentants d’organismes de la région participent, à Sudbury, au congrès de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario.

NOVEMBRE

* Le centre-ville de Welland accueille le tournage de l’émission Rogers Hometown Hockey.

* Les Réseaux en immigration francophone de l’Ontario tiennent un forum sur le thème de l’innovation à Burlington.

* Plusieurs organismes paroissiaux se livrent à la préparation de tourtières à des fins caritatives.

* Michel Labonté et Lise Thériault, deux résidents de Hamilton membres du quatuor Ave avec Anthony De Clara et Gilles Fortin, lance un album de Noël.

* Le Club Richelieu Welland entreprend de collaborer avec le Robert Hampson Tabs for Kids Fund, un organisme qui achète des appareils et équipements aux enfants handicapés.

* À Welland, l’école Jean-Vanier est l’hôte d’une cérémonie de citoyenneté.

* Participation exceptionnelle au dîner mensuel des aînés du CSCHN : plus de 60 personnes sont présentes.

* L’AFKW accueille petits et grands à sa fête de Noël.

DÉCEMBRE

* Le Centre communautaire francophone de Cambridge reçoit des convives en grand nombre pour son souper du temps des Fêtes.

* L’école Jean-Vanier, de Welland, tient un souper-spaghetti accompagné d’une foire d’artisanat.

* Les membres du Club de l’âge d’or Notre-Dame de Hamilton se rassemblent pour leur souper de Noël.

* Les Filles d’Isabelle de Welland font un don de bons d’achat de nourriture et d’articles tricotés pour la clientèle défavorisée du Coin des familles du CSCHN.

* Au Centre communautaire francophone de Cambridge, les enfants s’amusent avec entrain à l’occasion de la fête de Noël des jeunes.