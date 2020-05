La Société canadienne d’hypothèques et de logement dit s’attendre à ce que les prix des habitations et leurs ventes diminuent considérablement cette année et ne soient toujours pas rétablis d’ici la fin de 2022.

Dans une édition spéciale de ses perspectives pour le marché de l’habitation, l’agence fédérale a indiqué le mercredi 27 mai qu’elle tablait sur une baisse des prix d’entre 9 % et 18 %, et de jusqu’à 25 % dans les régions productrices de pétrole. Les prix devraient commencer à se redresser d’ici le milieu de 2021, a-t-elle calculé.

Cette baisse des prix des habitations s’accompagnera d’une « récession historique » cette année, alors que le choc économique de la pandémie de COVID-19, incluant le plongeon des prix du pétrole, frappe le marché immobilier.

Selon les prévisions de la SCHL, les ventes de maisons pourraient diminuer d’entre 19 % et 29 % par rapport à leurs niveaux d’avant la pandémie, avant de commencer à se redresser vers la fin de l’année.

La construction résidentielle sera également affectée et les mises en chantier devraient connaître une baisse de 50 % à 75 % cette année, par rapport aux niveaux antérieurs à la COVID-19, avant de commencer à rebondir l’année prochaine.

La SCHL a souligné que le niveau d’incertitude était élevé, et qu’une récession « plus grave et plus durable » pourrait aussi survenir si la pandémie n’était pas maîtrisée.

