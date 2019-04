Avec le printemps revient le traditionnel « vins et fromages » du Club Richelieu Niagara Falls qui, cette année, a décidé de s’inspirer des années 1920, une décennie qui s’est fait surnommer « les années folles » en raison de la prospérité économique et de l’exubérance qui la caractérisait. C’est dans la salle paroissiale de l’église Saint-Antoine-de-Padoue que les francophones et leurs amis étaient invités le 13 avril dernier.

Plus de 80 personnes ont répondu à l’appel et ont passé la soirée à goûter à différents vins et fromages tout en participant à l’encan. En effet, des articles de toutes sortes (nourriture, jeux, décorations, outils, alcool, etc.) étaient offerts au plus offrant. La formule générale de l’activité était la même que par les années passées, à la différence du thème : de la musique rappelant les années 1920 était diffusée et les bénévoles, soit une dizaine de membres Richelieu en plus de leurs amis, avaient revêtu des costumes rappelant cette époque.

« Sans la communauté qui a fait les dons, ce ne serait pas possible de faire ça. Un gros « merci » à tout le monde », a déclaré Suzanne Coutu, présidente du Club Richelieu Niagara Falls. En effet, pour mettre à l’encan autant d’articles, l’organisme s’appuie sur la générosité d’un réseau de connaissances sympathisant avec les bonnes causes qui ont fait la réputation du mouvement Richelieu.

« Ça retourne dans la communauté, pour les jeunes : on fait des paniers de Noël, des dons pour les présentations oratoires, les présentations scientifiques, les bourses d’études », énumère Mme Coutu.

Au fil des ans, l’organisme a diversifié ses champs d’intervention. En plus des activités culturelles, le Club Richelieu Niagara Falls appuie, entre autres, Jeunesse J’écoute, une ligne téléphonique pour les adolescents en difficulté, et les petits-déjeuners à l’école, conçus pour que chaque enfant ait mangé quelque chose avant d’entamer sa journée en classe.

L’organisme constitue donc un rouage essentiel du dynamisme de la francophonie locale et se montre irremplaçable lorsqu’il s’agit d’épauler la génération montante. Les adultes pourront donc remercier les membres Richelieu pour le plaisir qu’ils auront eu au cours de cette belle soirée et de nombreux jeunes auront d’autant plus de raisons de leur être reconnaissants pour le soutien dont ils bénéficient grâce à eux.

PHOTO : L’activité est un classique de l’organisme.