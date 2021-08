Plusieurs dignitaires s’étaient réunis dans la matinée du 3 août à deux pas des bureaux de la Région du Niagara, à Thorold, pour une annonce gouvernementale concernant les Jeux du Canada.

Hé oui! Alors que la vaccination et les Olympiques accaparent l’actualité, les progrès et les imprévus entourant les préparatifs du plus important événement sportif au pays passent plutôt inaperçus. Rappelons qu’initialement prévus pour cet été, les Jeux du Canada ont été repoussés en 2022, le temps que le coronavirus cesse de faire des siennes.

Cette décision prise en septembre 2020 continue de faire des remous. Non pas que quiconque s’y soit opposé, mais la réorganisation d’un rassemblement aussi considérable ne se fait pas en un jour et a occasionné plusieurs dépenses et ajustements. C’est pourquoi le versement d’une somme pouvant atteindre 1,1 million $ – en fonction des dépenses supplémentaires – à la Société hôtesse des Jeux du Canada aidera celle-ci à relever les défis imposés par la pandémie.

C’est Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, qui s’est fait un plaisir d’annoncer cet investissement additionnel. En effet, il ne s’agissait pas du premier coup de pouce du genre, le gouvernement fédéral étant déjà très engagé pour faire des Jeux une réussite.

Le ministre Guilbeault n’a pas été le seul à s’adresser à l’assistance.

Eleanor McMahon, présidente et chef de la direction du Sentier Transcanadien et membre du conseil d’administration des Jeux du Canada, fut la première à prendre la parole. Son mot de bienvenue s’est doublé de quelques commentaires sur la contribution des Autochtones au volet culturel des Jeux. D’ailleurs, une formation musicale, les Strong Water Women Singers, composée de membres des Premières Nations, a offert quelques chants traditionnels.

Le principal intervenant de la conférence de presse s’est ensuite adressé aux personnes présentes : « Notre gouvernement est fier de rehausser son soutien à la plus importante compétition multisports nationale au pays, c’est-à-dire les Jeux du Canada. Ces jeux constituent une magnifique occasion pour les athlètes de faire valoir leur talent et de susciter la fierté du Canada. Nous avons tous hâte de prendre part à ces jeux et de célébrer en compagnie des athlètes, des entraîneurs, des bénévoles et de tous les résidents de la région de Niagara », a déclaré Steven Guilbeault. Le ministre a aussi ajouté que cet événement constituera une belle fusion du sport et des arts.

Le député fédéral de Niagara Centre, Vance Badawey, le député fédéral de St. Catharines, Chris Bittle, et le président de la Région du Niagara, Jim Bradley, se sont succédé au micro. L’impact pour la région, notamment sur le plan des infrastructures, sera considérable ont-ils souligné.

D’ailleurs, en toile de fond de la conférence de presse, à l’angle du chemin Sir Isaac Brock et de l’autoroute Merrittville, se trouvait un imposant centre multisports en construction qui sera au coeur des compétitions de l’an prochain.

Autre invité de marque, Doug Hamilton, président du conseil d’administration des Jeux, a remercié le gouvernement fédéral pour ces nouveaux investissements qui aideront à surmonter les délais imposés par la pandémie, entre autres en ce qui touche à l’aménagement des installations. À titre anecdotique, M. Hamilton a rappelé que ces Jeux du Canada 2022 verront le retour, après 37 ans d’absence, de la crosse en enclos, un sport traditionnel autochtone.

Du 6 au 21 août 2022, plus de 5000 participants en provenance de chaque province et territoire seront présents dans la région du Niagara pour ces Jeux dont le programme comprend 18 disciplines. Comme il a été souligné à quelques reprises au cours de la conférence de presse, c’est sans conteste en cette occasion que la prochaine génération d’olympiens se fera connaître du grand public.

PHOTO – Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, a en fait l’annonce le mardi 3 août à Thorold.