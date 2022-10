Les 22 et 23 septembre dans les régions de Hamilton, Niagara et Waterloo, les francophones se sont rassemblés devant leur hôtel de ville et leurs écoles pour célébrer en vert et blanc le Jour des Franco-Ontariens en Ontario. De nombreux élèves des écoles des conseils scolaires Viamonde et MonAvenir, ainsi que des représentants d’organismes francophones et des personnalités politiques ont célébré autour de levers du drapeau franco-ontarien la langue et la culture françaises.

À Hamilton, les festivités se sont déroulées devant l’hôtel de ville et un spectacle avait aussi été organisé par le Centre francophone. L’ACFO en a profité pour remettre ses prix d’engagement Franco à Communautés francophones accueillantes Hamilton et à Johanne-Louise Giroux, l’une des participantes au Carrefour des aînés francophones.

Ailleurs dans la région, des levers du drapeau ont eu lieu aux bureaux de la municipalité régionale de Niagara à Thorold, ainsi que devant les hôtels de ville de Welland, Kitchener et Guelph.

Crédit photo :

Photos Thorold : Facebook Csc MonAvenir