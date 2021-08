Débutée le 27 août à midi et se poursuivant jusqu’au 6 septembre à 23 h 45, une grande chasse aux trésors se déroule aux quatre coins de la région du Niagara. Organisé par 11 municipalités (St. Catharines, Fort Erie, Port Colborne, Niagara Falls, Welland, Pelham, Grimsby, West Lincoln, Lincoln, Niagara-on-the-Lake, Thorold) et par la Commission des parcs du Niagara, l’événement Reconnect to Rediscover Niagara se veut une occasion de profiter du déconfinement et des derniers beaux jours de l’été. L’inscription est gratuite.

Décrire cette activité comme une « chasse aux trésors » ne rend cependant pas très bien compte de son déroulement puisqu’il a peu d’énigmes à élucider disséminées sur le parcours. Il s’agit plutôt, pour les familles ou équipes, de se prendre en photos ou de se filmer sur les lieux qu’ils doivent visiter et où ils doivent accomplir une « mission » quelconque. La liste de ces lieux d’intérêts ou attractions est fournie par l’application GooseChase disponible sur Apple Apps et Google Play. Le code du jeu est XD4MKQ.

Par contre, il y a bel et bien des « trésors », soit les prix à gagner. Ceux-ci seront répartis entre les trois familles ou équipes qui auront récolté le plus de points. Le grand prix, pour les participants qui se seront montrés les plus créatifs, est une nuitée au Great Wolf Lodge et un ensemble d’articles offerts par la Commission des parcs du Niagara.

Les gens de tous âges peuvent participer à cette activité conçue pour faire découvrir ou redécouvrir cette région très touristique. Une vingtaine de « missions » figurent ainsi au programme de cet événement et les participants peuvent suivre en direct les progrès des autres.

« Les gens sont ravis de revenir dans la communauté et nous sommes heureux de leur offrir une opportunité unique pour se réapproprier les espaces de la ville », a déclaré Rob Axiak, directeur des services communautaire à la Ville de Welland.

« Cela ajoute un peu de compétition amusante et amicale tout en invitant les résidents à sortir et à profiter de tout ce que le Niagara a à offrir. Nous avons tous essayé de rester à la maison autant que possible, mais à mesure que les restrictions se lèvent lentement, nous voulons que les résidents renouent avec leurs communautés voisines et profitent vraiment de tout le Niagara », a commenté la coordonnatrice des événements communautaire de St. Catharines, Andrea Connelly-Miele.

Bref, alors que le rideau commence à tomber sur la belle saison, voilà une belle occasion de profiter de ce que la Péninsule du Niagara a à offrir.