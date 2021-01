Ce n’est pas d’hier que la peinture constitue un passe-temps populaire auprès d’une frange non négligeable de la population. En fait, il y a fort à parier que le confinement ait poussé encore plus de gens à empoigner toiles et pinceaux, certains pour simplement tromper l’ennui et d’autres pour donner libre-cours à leur créativité.

Quelles que soient les raisons, il existe des ressources en ligne pour ceux qui voudraient progresser dans leur maîtrise de cet art. Les ateliers virtuels sont un bon moyen de se faire encadrer avec professionnalisme et pour nouer connaissance avec d’autres passionnés de peinture.

Pour les francophones de l’Ontario et d’ailleurs, quels que soient leur âge et leurs aptitudes, Mélanie Gauthier propose une série d’ateliers thématiques destinés à peaufiner leur style et leurs méthodes.

Ce nom sonnera sans doute familier à plusieurs et pour cause : Mme Gauthier a été animatrice pastorale et culturelle pendant près de 20 ans au Conseil scolaire catholique MonAvenir. Cette expérience l’a sensibilisée à l’importance de s’identifier au fait français par le biais d’activités sociales et ludiques. Cela vaut bien sûr pour les jeunes, mais aussi pour les plus vieux qui, après avoir quitté les bancs d’école, se trouvent de plain-pied confrontés à leur statut de minorité linguistique.

« L’espace francophone est parfois difficile à créer dépendamment du contexte », constate Mélanie Gauthier.

C’est pourquoi l’idée de s’appuyer sur ses expériences professionnelles pour organiser des ateliers virtuels de peinture lui est apparue comme une bonne façon de pallier ce problème. « Je trouvais important d’offrir un espace francophone en ligne, explique la principale intéressée. Pour moi, c’est plaisant de partager ma passion de cette manière. » Pouvoir mettre en contact des participants de partout est un autre attrait de ce mode de communication selon Mme Gauthier.

Après avoir été instructrice pendant un an, c’est donc en ligne qu’elle a continué à donner des cours dans une ambiance conviviale au début de la pandémie. L’aventure se poursuit chaque mercredi de 18 h 30 à 20 h et ces rencontres portent sur différentes thématiques. Il en coûte 15 $ par soirée, mais des rabais sont offerts au-delà d’un certain nombre de sessions payées à l’avance.

Pour plus d’information ou pour s’inscrire, il suffit de visiter le site gaspardgedeon.com, de contacter Mme Gauthier à pruneaumelanie@gmail.com ou de remplir le formulaire accessible sur bit.ly/PeinsEnLigne.

« Même quelqu’un qui n’a jamais fait de peinture peut réussir à faire quelque chose et se sentir bien là-dedans », affirme Mélanie Gauthier.

PHOTO – Pouvoir représenter les ciels les plus divers est une des habiletés que les peintres doivent développer. Ici, une aurore boréale