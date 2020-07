La Ville de Hamilton est davantage connue pour ses industries que pour ses attraits naturels et pourtant on y trouve plusieurs chutes qui valent le coup d’œil. Puisque les promeneurs ont tendance à s’y regrouper le temps d’une escale, la Ville avait décidé ce printemps d’en interdire l’accès.

Or, la pandémie est en voie de se dissiper et la municipalité a pris l’initiative de lever certaines restrictions. C’est ainsi que les chutes et leurs stationnements respectifs accueillent à nouveau les visiteurs depuis le mercredi 15 juillet.

Pas toutes, cependant. Les populaires cataractes Tew, Websters et Dundas Peak demeureront fermées jusqu’à nouvel ordre. Cela dit, comme il y a une centaine de chutes d’importance diverse logées çà et là dans les sinuosités de l’escarpement, ce n’est pas le choix qui manque aux visiteurs pour prendre un « égoportrait ». Certaines sont plus connues que les autres : Tiffany, Devil’s Punchbowl, Smokey Hollow, Sherman, Borer’s, etc.

Chaque randonneur doit, là comme ailleurs, maintenir une distance de deux mètres avec ceux qui ne font pas partie de son cercle social. La Ville rappelle également que tous ceux qui présentent des symptômes caractéristiques de la COVID-19 ne doivent pas s’aventurer dans ce type de lieux publics.

Autres ouvertures

D’autres bonnes nouvelles ont été annoncées aux résidents de Hamilton le 7 juillet dernier. Le château Dundurn, le Musée de la vapeur et de la technologie et le Musée militaire ouvrent également leurs portes, avec milles précautions il va sans dire.

Qui plus est, neuf piscines publiques avaient commencé, la veille, à accueillir les baigneurs. Dans ce cas aussi, la dynamique entourant ce divertissement a dû céder la place à des procédures sanitaires qui ne surprennent plus personne.

Ce sont là des petits pas dans le sens d’un retour à la normale et nul ne se plaindra de voir sa marge de liberté être élargie un peu plus. La prudence demeure cependant de mise comme ne manquerait pas de le rappeler l’administration municipale.

PHOTO – Quelques visiteurs s’approchent des chutes Sherman.